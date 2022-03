Harry de Inglaterra se distanció de uno de sus mejores amigos por 'sus dudas' sobre Meghan Desterró de su círculo a Tom Inskip cuando le aconsejó que no se apresurara en su relación

Harry de Inglaterra ha roto con todo por amor. Primero salvó a su amada de las fauces de la calumnia, del racismo, del acoso. Salió a su rescate, lo que no ocurrió con Cressida Bonas o con Chelsy Davy, marcando la diferencia con un comunicado oficial como único escudo y sus razones como única arma. Un gesto de caballero (el Príncipe se confesaba preocupado por la seguridad de su novia y profundamente decepcionado por no haber sido capaz de protegerla), con el que además hizo oficial su relación de unos pocos meses con la chica que con el debido tiempo resultó ser “la mujer con la que estoy a punto de casarme”.

Y, en su enésima demostración de amor, renunció no al trono, pero sí a una vida real como hasta el momento, pese al deseo de la reina Isabel de que permanecieran al servicio del reino y pese al mundo. Todo aquel que se atrevió a poner en duda a Meghan, entre uno y otro momento, se las vio (o se las dejó de ver) con el príncipe Harry, fuera quien fuera, y eso incluye, según la biografía no oficial Finding Freedom, a su íntimo amigo, Tom Inskip, conocido como Skippy.

Como adelantó la prensa británica en su momento, el príncipe Harry decidió distanciarse del que había sido en tantos años inseparable cuando este, en confianza, le transmitió sus reservas con respecto a Meghan Markle. Tom Inskip “fue desterrado” del círculo de amistades del sexto en la línea de sucesión al trono británico después de que le hubiera aconsejado que no se casara con la actriz estadounidense, informó Daily Mail. El Príncipe no aceptó aquel consejo de amigo como todos ya sabemos y, aunque Tom Inskip fue invitado a la boda real de los Duques de Sussex el 19 de mayo de 2018 junto a su esposa, Lara, no lo fue a la recepción que siguió a la ceremonia religiosa.

Las nuevas revelaciones de los medios de comunicación británicos sobre el asunto inciden en la historia de la discusión entre el príncipe Harry y Tom, que aparece confirmada en el polémico libro que saldrá a la luz a mediados de agosto. Un familiar de los Sussex les confió a sus autores, Omid Scobie y Carolyn Durand, con la aprobación del príncipe Harry, que se enfrió la relación a raíz de que su amigo Tom le dijera que tenía sus dudas sobre la sinceridad de Meghan y le aconsejara que se tomara tiempo para convivir bajo un mismo techo “antes de hacer algo serio”.

Si esta advertencia, la misma que al parecer le hiciera el propio príncipe Guillermo y con idéntico resultado -se dice que provocó la ruptura entre los dos hermanos-, era hecha con la mejor intención, mirando solo por su bien, el principal interesado “no lo vio del todo de esa manera”, reflexiona The Telegraph sobre este capítulo de Finding Freedom: “Realmente le dolió que alguien tan cercano no confiara en su juicio”, aseguraba la fuente. Aquel exceso de sinceridad le costó a Tom Inskip la amistad y un “castigo” -término que menciona el libro- al no invitarlo a la recepción de su boda.

Se perdían de un plumazo todos los buenos años compartidos desde la adolescencia, desde que se conocieran en los bancos de Eton College, y toda la confianza que siempre habían demostrado el uno en el otro. Así, en marzo de 2017, el príncipe Harry había ejercido como testigo en la boda de su mejor amigo en Jamaica, acompañado por Meghan. Pero parece que los viejos amigos han vuelto a recordar todo lo que una vez les unió y estarían dispuestos a recuperar el tiempo perdido. Tom y su familia también viven en Estados Unidos, concretamente en Washington, donde trabaja como director comercial de la empresa Afiniti, especializada en inteligencia artificial, y podrían reanudar los encuentros cuando el coronavirus lo permita. No existe la amistad perfecta, pero sí la amistad verdadera.

