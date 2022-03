Su nacimiento será a comienzos del 2021 El primer hijo de Eugenia de York no tendrá título pero sí provocará movimientos en la línea de sucesión El noveno bisnieto o bisnieta de la Reina de Inglaterra ocupará el undécimo puesto de acceso al trono

Un Windsor está en camino. Eugenia de York y Jack Brooksbank esperan la llegada de su primer hijo a principios de 2021. Un bebé que convertirá en abuelos a los duques de York y que será el noveno bisnieto de Isabel II y el duque de Edimburgo. De momento, no está previsto que el nuevo bebé reciba título nobiliario ni tratamiento de Alteza Real, sin embargo, sí que provocará movimientos en la línea de sucesión al trono británico. ¿A quién desplaza su nacimiento?

Actualmente Eugenia de York ocupa la décima posición, un puesto por detrás de su hermana mayor, la princesa Beatriz, y dos de su padre, el príncipe Andrés. Así que cuando nazca su primer hijo o hija ocupará el undécimo puesto, que actualmente ocupa el príncipe Eduardo, Conde de Wessex. A partir de esa posición todos, tanto sus dos hijos, el vizconde de Severn y Lady Louise, pierden una posición.

La Princesa Real Ana quedará tras el nacimiento del bebé de Eugenia de York en el puesto número 16 de la línea sucesoria y a ella le seguirá su hijo mayor, Peter Phillips, y sus dos hijas, Savannah e Isla. Tras ellas, y cerrando la descendencia directa de Isabel II, Zara Phillips y sus dos hijas, Mia y Lena Tindall. Después la línea de sucesión continúa con los descendientes de la princesa Margarita, la única hermana de la Reina.

Tal y como están las cosas, si Isabel II no emite una patente real que lo contradiga, algo que parece poco probable, el hijo de Eugenia no ostentará ningún título, ya que estos se transmiten por línea masculina y Jack Brooksbank (a diferencia de lo que ocurrió con Meghan Markle) no recibió ningún título el día de su boda. Así, lo más probable es que el hijo de la princesa Eugenia sea conocido como Miss o Master Brooksbank, como los otros bisnietos de la Reina, Savannah e Isla Phillips, Mia y Lena Tindall y Archie Mountbatten-Windsor.

La línea sucesoria continúa con los descendientes del rey Jorge V pero casi a título anecdótico, ya que con la familia de los duques de Cambridge la corona quedará en ese rama de la familia Windsor. Hay que recordar que en el año 2013 se modificó la Ley de Sucesión de la Corona con para poner fin a la primogenitura masculina, de forma que un hijo menor ya no puede desplazar a una hija mayor en la línea de sucesión. Motivo por el cual Charlotte no perdió su puesto tras el nacimiento de Louis, algo que sí vivió la princesa Ana o más recientemente Lady Louise, cuando nació su hermano James, vizconde Severn.

