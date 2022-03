La nueva generación York está en camino, aunque para ser precisos este York nunca será un York

La alegría está siendo máxima. Eugenia de York y Jack Brooksbank han anunciado en sus redes sociales que van a ser padres de un bebé que nacerá a comienzos del nuevo año. El niño o niña que nazca será el noveno bisnieto para la reina de Inglaterra y el duque de Edimburgo y hará que el príncipe Andrés y Sarah Ferguson se conviertan en abuelos, un estupendo motivo de celebración en una casa que ha vivido dos años de polémica. La nueva generación de York está en camino, aunque para ser precisos este York nunca será un York.

El primer hijo de Eugenia de York, princesa de la Casa Real británica y con el tratamiento de Alteza Real, ocupará el undécimo lugar en la línea de sucesión al trono y desplazará una posición al príncipe Eduardo, cuarto hijo de la Reina, y a sus dos hijos, Lady Louise y James, vizconde Severn. Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de Cambridge que hay (George, Charlotte y Louis, los tres hijos des Guillermo y Kate) lo que parece seguro es que el futuro de la Corona está en manos de esa rama de la familia Windsor.

¡Lo sentimos Jack! Para ti Isabel II no ha reservado ningún título

Entonces, ¿qué título le corresponderá al primer hijo de la Princesa? La respuesta es corta: ninguno. Tal y como está las cosas, y a menos que la soberana intervenga, no parece que el bebé de Eugenia vaya a recibir título alguno ni sea revestido con el tratamiento de Alteza Real, ya que ambos se trasmiten o heredan por línea masculina y su padre, Jack Brooksbank, no obtuvo título al casarse con la Princesa, aunque en un principió se rumoreó que podría ser el nuevo Conde de Northallerton, esto finalmente no sucedió. La Reina podría cambiar esto emitiendo una patente real pero no parece probable que tome esta decisión puesto que ya hay otros bisnietos sin título como son los hijos de Petter Phillips (Savannah e Isla), los de su hermana Zara (Mia y Lena Tindall) y el hijo de los duques de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

El rocambolesco destino de los dos anteriores duques de York

El título de Duque de York –la que fuera la principal ciudad del norte de Inglaterra en la época medieval- se ha creado ocho veces a lo largo de la historia y aunque no siempre ha repetido el mismo patrón, se viene otorgando a través de una tradición centenaria al segundo hijo del soberano británico aunque casualmente los dos duques de York que precedieron al príncipe Andrés terminaron llegando a la Corona.

El rey Jorge V (segundo hijo del rey Eduardo VII y abuelo de la Reina actual) pasó de ser duque de York a príncipe de Gales tras la repentina muerte de su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, que falleció antes que su padre y antes que su abuela. Así fue como reinó hasta su muerte en enero de 1936. A él le tenía que suceder su hijo mayor, Eduardo VIII, príncipe de Gales desde los 16 años y que finalmente pasaría a la historia por renunciar al trono para casarse con la estadounidense dos veces divorciada Wallis Simpson. Tras un reinado de 326 días, el rey Eduardo VIII dejó la Corona en manos de su hermano Jorge VI, padre de la Reina y hasta ese momento duque de York. Es decir, Isabel II, nació como hija del duque de York y cuando nada hacía presagiar que su padre tuviera que asumir el trono.

¿Qué pasará en el futuro con el título de duque de York?

Al príncipe Andrés, este título de la nobleza británica, se lo otorgó su madre tras su boda con Sarah Ferguson en 1986 y ella lo conserva a pesar de estar divorciada desde 1996, no ocurrió lo mismo con el tratamiento de Alteza Real, que sí le fue retirado. Si nada cambia, está previsto que este título acompañe al padre de Beatriz y Eugenia de York de por vida. ¿Y después? Sobre este tema se ha especulado bastante últimamente en los medios británicos, que señalan que el título quedará libre tras el fallecimiento del actual duque ya que no tiene descendencia masculina. En ese sentido, señalan a Louis de Cambridge –llamado algún día a convertirse en el segundo hijo del soberano- como un posible candidato para recibirlo llegado el día de su boda.

Para esto, además de faltar mucho y no hay certeza alguna, sin embargo, es de sobra conocida la tendencia en el Reino Unido de hacer quinielas con todos y cada uno de los detalles que rodean a la Familia Real, de hecho, desde que se comunicó el embarazo de Eugenia de York hace apenas unas horas ya se han desatado las apuestas sobre el sexo del bebé o el nombre, situándose Alice, Arthur y Victoria entre los tres nombres favoritos.

