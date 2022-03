Esto es lo que pagan (y a quién) los duques de Sussex por su seguridad en Los Ángeles

Desde que dejaron atrás Reino Unido, mucho se ha hablado de la seguridad de los duques de Sussex. A partir de aquel momento, tanto el príncipe Harry como Meghan Markle tenían claro que garantizar su protección y la de su hijo Archie era una de sus prioridades, ya fuera en Canadá, primero, o en Estados Unidos, posteriormente. La pareja no ha dudado en poner toda la carne en el asador cuando se trata de esta cuestión y, después de bunkerizar su casa de Los Ángeles, ahora no han tenido reparo en recurrir a una empresa privada para terminar de asegurar su nueva vida.

Hace ya unos días supimos que el nieto de la reina Isabel II de Inglaterra y su esposa habían contratado a unos operarios para que instalaran unas vallas opacas a fin de mantener su residencia alejada de miradas indiscretas y curiosas. Cabe recordar que la mansión de Harry y Meghan se encuentra sobre la cima de una colina y los viandantes que pasean por la zona pueden atisbar de lejos algunos puntos del interior de la vivienda. Esta decisión no fue suficiente, dado que en esa semana fueron testigos de cómo varios drones sobrevolaban el terreno de su casa.

Los duques de Sussex contactaron entonces con la policía, dado que no sabían si se trataba de alguien que quería fotografiarles a ellos y a su hijo o bien un ataque terrorista. Pero no contentos con ello, tomaron otra drástica resolución: la de recurrir a una empresa privada para que les proteja. Así, han contratado a la misma compañía que se encarga de la seguridad de numerosas celebrities. ¿Y cuánto les cuesta al hijo del príncipe Carlos y a su esposa esta partida? Más de 6.000 euros diarios, tal y como desliza una fuente a The Mirror.

Nuevos datos sobre los gastos en seguridad de los duques de Sussex

Según uno de estos miembros del equipo, Gavin de Becker -exjefe de seguridad, por cierto, del expresidente Ronald Reagan-, su empresa se encarga de proteger a más de 90 de las familias más famosas de todo el mundo. Entre ellas podrían incluirse las de Jeff Bezos, Tom Hanks, Jennifer Lawrence, Madonna, Cher y Barbra Streisand. A sus 65 años, este guardaespaldas fue el encargado de asignar a las personas que iban a convertirse en la sombra de los duques de Sussex y de su pequeño. El trabajo de este equipo consiste, por un lado, en realizar guardias en la exclusiva casa del matrimonio y, por otro, en disuadir posibles intrusos armados mediante la presencia de tiradores.

"Es la empresa de seguridad más grande de Los Ángeles y también la más respetada. Y Harry y Meghan tienen plena confianza en la firma de De Becker. No son baratos, pero si quieres lo mejor tienes que pagar por ello", prosigue la citada fuente, que incide en que De Becker es amigo de Oprah Winfrey. La presentadora es, curiosamente, quien podría haber mediado para que los duques de Sussex contactaran con Tyler Perry, el actor, cómico, cineasta, productor, escritor y compositor propietario de la vivienda en la que está residiendo la pareja.

