Los consejos de Helena Bonham Carter, la princesa Margarita en 'The Crown', a Meghan Markle La actriz, que interpreta a la princesa Margarita en la tercera temporada de 'The Crown', ha hablado sobre cómo lidiar con las informaciones negativas

Gracias a su papel en la tercera temporada de The Crown, Helena Bonham Carter puede hacerse una idea más certera de los sentimientos que tienen las mujeres de la Familia Real británica. La ganadora de un Bafta da vida en la serie de Netflix a la princesa Margarita, hermana de Isabel II, en un momento personal difícil en la vida de la difunta condesa de Snowdon, que también sufrió el acoso de la prensa. Décadas después, es Meghan Markle la que siente la presión mediática y, por eso, la actriz británica ha querido dar algunos consejos a la duquesa de Sussex y a su marido, el príncipe Harry, para que puedan lidiar con la prensa sensacionalista.

Helena Bonham Carter ha aparecido en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen donde le han preguntado qué es lo que haría ella ante la “campaña despiadada” de algunos tabloides contra Meghan. “No les presto atención y desearía que no tuviera que hacerlo. Es demasiado. Debe ser muy difícil para ella no hacerlo, pero todo lo que le diría es que, en cuanto te vuelves conocido, es algo que debes aceptar”, dijo la artista que agregó que “lo más importante o útil que alguien me dijo es no poner tu autoestima en manos de extraños”, concluyó.

La estrella de la gran pantalla también asegura que interpretar a la princesa Margarita “es realmente interesante y afirma que “mucha gente sigue dándome su opinión sobre cada miembro de la Familia Real, se sienten con autoridad para hacerlo y, a menos, que hayan conocido a la persona, que no expresen su opinión”.

En el espacio de televisión, la intérprete de Charlie y la fábrica de chocolate también habló del hilarante encuentro que tuvo con el príncipe Guillermo en el que le pidió que fuera el padrino de su hija Nell. Helena explicó que cuando nació su hijo Billy todos sus amigos aceptaron ser sus padrinos, así que el pequeño tuvo 11. Cuando nació su hija ya no había nadie disponible “así que se me ocurrió que si el príncipe Guillermo era su padrino, esa diferencia quedaría compensada”, dijo. Ante el insólito ofrecimiento, “el Principe me contestó que no quería a alguien como él como padrino de mi hija. Y eso fue todo. Obviamente mi plan no funcionó”.

