Kim Kardashian explica por qué se identifica con el sufrimiento de los duques de Sussex

Aunque sorprenda, Kim Kardashian y los duques de Sussex tienen más en común de lo que pueda parecer a simple vista. Tanto la estrella de la televisión como el príncipe Harry y Meghan Markle se han convertido en tres de las personas más perseguidas mediáticamente, algo que está pasando factura al nieto de Isabel II y a su mujer y uno de los motivos por los que han decidido alejarse durante seis semanas del foco mediático y que les hará pasar la Navidad lejos de la Familia Real. La socialité ha concedido una entrevista al programa de televisión australiano The Sunday Project donde ha dado su versión sobre el drama de los Duques.

La más famosa de las hermanas Kardashian da su versión sobre el asunto: “Creo que cada uno tiene su propio camino. Creo que su camino es extremadamente personal, con lo que su madre (la princesa Diana) experimentó y cómo su vida se vio tan afectada por los focos y los paparazzi”. A la vez reconoce la fuerte presión que los duques de Sussex – que les ha llevado a demandar a varios tabloides británicos- están soportando y en qué sentido se siente identificada con ellos. “Definitivamente puedo empatizar con ellos, empatizar con su necesidad de tener un lugar seguro y tomarse un tiempo para sí mismos y tener privacidad cuando lo necesiten”, dice la estrella de Keeping Up With The Kardashians.

Kim Kardashian es uno de los muchos aliados que están teniendo los duques de Sussex en su lucha. Además de ella, Hillary Clinton, Louis Sarkozy –que era un niño cuando su padre fue elegido presidente de Francia y casi un centenar de parlamentarias británicas se han solidarizado con ellos. También el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, rompió una lanza por ellos en una reciente entrevista con The Sunday Times en la que decía que tienen “derecho” a tener tiempo libre y un descanso en sus obligaciones institucionales. “Todos los miembros de la Familia Real están bajo una presión que ninguno de nosotros podemos imaginar. Cada una de sus acciones es analizada y cada declaración interpretada”, dijo Welby al rotativo. “No son sobrehumanos. Son un grupo de personas muy notable, pero no se puede poner este tipo de carga extra en las personas”, concluyó el religioso.

En el documental Harry y Meghan: un viaje africano, que se emitió el mes pasado por televisión, el duque de Sussex confesó cómo la muerte de su madre todavía le afecta y la difícil relación con la prensa que mantiene desde entonces. También Meghan habló sobre lo complicado que le resulta estar en la diana del escrutinio público desde que se casó con el Príncipe y, muy especialmente, desde que se convirtió en madre por primera vez, el pasado 6 de mayo. “Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada es realmente vulnerable y luego, cuando ya tienes al recién nacido, es demasiado”, aseguró.

