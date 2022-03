Confirmado: los Duques de Sussex pasarán Navidad lejos de la Familia Real

Este año no serán unas Navidades cualquiera en la Familia Real británica puesto que, por primera vez, no contarán con el príncipe Harry y su esposa Meghan. Tal y como adelantaba HELLO!, se ha confirmado que los Duques de Sussex no pasarán las fiestas con la Reina y el resto de sus familiares en Sandringham. Así lo ha confirmado Buckingham en un comunicado este mismo miércoles, recordando que la pareja ya ha pasado los dos últimos años en la tradicional ciudad y que la decisión cuenta con el apoyo de Isabel, además de haber existido casos similares en otros matrimonios royal. Aunque no se especifica dónde pasarán estos días tan especiales, sí se dice que será con la madre de la Duquesa, Doria Ragland.

- ¿Los Ángeles o Sandringham? Los duques de Sussex estarían pensando en pasar la Navidad en EEUU

El príncipe Harry siempre ha pasado las Navidades con la Reina en Sandringham, con la única excepción siendo en el 2012 cuando estaba destinado en Afganistán. Desde que hiciera oficial su relación con Meghan en 2017 ha pasado estas fechas tan especiales junto a su familia acompañado también por la Duquesa, pero este año será diferente. Esta decisión podría hacer que los rumores sobre su separación de los Duques de Cambridge se agravaran, pero lo cierto es que no es raro que los nuevos matrimonios pasen estos días especiales lejos de los compromisos reales.

El príncipe Guillermo y su esposa alternan entre su familia y la de ella: de hecho pasaron la primera Navidad del príncipe George en 2014 en Sandringham pero la de Charlotte en 2016 con los Middleton en Englefield, Barkshire.

A diferencia de las Navidades en la familia Middleton o, probablemente en la de Meghan, los planes de Sandrigham son estrictos en cuanto planes y horarios. Todo está organizado, desde el desayuno hasta la hora de irse a la cama, y la Familia Real forma parte de varias tradiciones, desde el paseo a la iglesia de Santa María Magdalena hasta ver el discurso televisado de la Reina. Además, intercambian los regalos en Nochebuena en honor a su ascendencia alemana.

A finales de este mes, los Duques de Sussex se retirarán del foco mediático. Uno de los últimos actos a los que acudía antes de dar el pistoletazo de salida a su rmarcha tenía lugar la semana pasada, cuando honraron a los soldados británicos caídos en acto de servicio en el Campo del Recuerdo. Entonces se produjo el reencuentro entre ellos y el príncipe Guillermo y su esposa, pero no se les llegó a fotografiar juntos.

VER GALERÍA

En más de una ocasión, el príncipe Harry ha expresado su deseo de establecerse fuera del Reino Unido. En su reciente visita a Ciudad del Cabo, aseguraba que era "un sitio increíble para vivir", sin que ello signifique renunciar a su 'campamento base' en Frogmore Cottage. A sus deseos cambiar de aires, se une la cada vez más tensa relación entre los duques de Sussex y determinados medios de comunicación británicos, a los que acusaba de "acoso" y "propaganda implacable". Una preocupación que hizo pública en su web oficial y en la que confesó que su miedo más profundo era que su esposa fuera víctima de las "mismas fuerzas poderosas" a las que se enfrentó su madre.

Haz click para ver el documental de Harry de Inglaterra, Meghan Markle y su hijo Archie, un episodio especial de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!