Isabel II, preocupada por los duques de Sussex, les visita en su casa

El particular drama que viven los duques de Sussex está alterando el corazón de la monarquía británica. Tanto es así que la Reina ha tomado cartas en el asunto ante una realidad un tanto asfixiante para el hijo de Carlos de Inglaterra y su mujer. Tras denunciar a los tabloides británicos por la “campaña despiadada” que sufren, de que el príncipe Harry reconociera su distanciamiento con su hermano, de la presión que sufrió Meghan al convertirse en madre, de decidir tomarse un tiempo alejados del foco mediático y de su decisión de pasar la Navidad lejos de la Familia Real, ahora se ha sabido que Isabel II se ha interesado por ellos y ha hecho varias visitas privadas a los Duque para darles ánimos e interesarse por su estado.

Isabel II quiere ayudar a su nieto y a Meghan a hacer frente a las presiones que conlleva ser miembro de la realeza. Nadie mejor que ella sabe el peso que supone la Corona y por eso ha querido conocer su postura de primera mano y sin intermediarios visitándoles en su hogar de Frogmore Cottage, dentro de los terrenos del Castillo de Windsor, donde viven con su hijo Archie de seis meses.

VER GALERÍA

- En ¡HOLA!: Meghan, en la encrucijada

- Confirmado: los Duques de Sussex pasarán Navidad lejos de la Familia Real

- ¡Visita sorpresa en Frogmore! Meghan Markle recibió a la reina Isabel II en plena cuenta atrás de su embarazo

“Personal de Palacio ha confirmado que la Reina a menudo conduce para ver a la pareja en su casa de Frogmore Cottage”, según el corresponsal de Realeza Richard Palmer, tal y como recoge la versión inglesa de ¡HOLA! Estas visitas se han producido después de que los duques de Sussex revelaran sus dificultades en el documental para la televisión ITV titualdo: Meghan y Harry: un viaje africano. “Se entiende que la Reina no está de acuerdo con el enfoque del programa”.

VER GALERÍA

En el documental, la pareja real habló sobre el escrutinio público al que se enfrentaron al casarse y al convertirse en padres. La duquesa de Sussex confesó que le ha resultado difícil leer ciertas informaciones. “Es difícil, No creo que nadie pueda entender eso, pero para ser justos no tenía idea, lo que probablemente suena difícil de entender, pero cuando conocí a mi ahora esposo, mis amigos estaban muy felices porque yo estaba muy feliz, pero mis amistades británicas me dijeron: ‘Estamos seguros de que es genial, pero no deberías hacerlo (casarte) porque los tabloides británicos destruirán tu vida’. También en ese programa de televisión, Harry de Inglaterra reconoció que su hermano, el príncipe Guillermo, y él están “en caminos diferentes” y confesó que tenían “días buenos y días malos”.

No es la primera vez que la Reina visita a los Sussex en su hogar de manera privada. En mayo de 2019, Isabel II se dejó ver por la residencia oficial del príncipe Harry cuando Meghan se encontraba en la recta final de su embarazo. Con su presencia, la Reina quería darles la bienvenida oficial a su nuevo hogar y quería ver a la Duquesa antes de que tuviera al bebé, según relató una fuente al diario The Sun.