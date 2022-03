La lucha de Meghan Markle llega al Parlamento británico

Meghan Markle no está sola en su lucha contra la prensa sensacionalista británica. Después de que personalidades tan dispares como Hillary Clinton, Kim Kardashian y más recientemente, Louis Sarkozy le mostraran su apoyo público, 72 parlamentarias inglesas han firmado una carta abierta mostrando su solidaridad a la duquesa de Sussex y en contra de los medios que dan una versión “desagradable y engañosa” de algunas informaciones. A principios de octubre, los duques de Sussex emitieron un extenso comunicado en el que anunciaron que emprenderían acciones legales contra algunos medios por considerar “una campaña despiadada” la publicación de una carta privada de la mujer del príncipe Harry.

Ha sido la diputada laboralista Holly Lynch la que ha encabezado esta propuesta a la que se han sumado 72 colegas de todo el espectro político como las laboritas Dianne Abbot y Jess Phillips, la liberal demócrata Angela Smith y la conservadora Tracet Crouch. En su escrito alegan que “como mujeres parlamentarias de todas las tendencias políticas” quieren “oponerse” a las informaciones publicadas en periódicos nacionales del Reino Unido por ser “a menudo desagradables y engañosas”. “En ocasiones, las historias y los titulares han representado una invasión de su privacidad y han tratado de emitir opiniones sobre su persona, sin ninguna buena razón”, continúa su carta.

“Aún es más preocupante lo que solo puede describirse como trasfondo colonial obsoleto en algunas de esas historias. Como mujeres parlamentarias de todos los orígenes, estamos con vosotros para deciros que no se puede permitir que se os cuestione”, prosigue el escrito. Aunque todas las políticas discrepan en algunos asuntos públicos, todas comparten que “el abuso y la intimidación” se usan como un medio “de menospreciar a las mujeres en cargos públicos” para que no continúen con su trabajo. “Esperamos que los medios de comunicación nacionales tengan la integridad de saber cuándo una historia es de interés nacional y cuándo se trata de derribar a una mujer sin razón aparente”. “Utilizaremos los medios a nuestra disposición para garantizar que la prensa acepte su derecho a la privacidad y muestre respeto y veracidad”, prosigue el comunicado.

Además de su demanda contra los tabloides, el príncipe Harry también se sinceró, en el documental que emitió la cadena de televisión ITV, sobre la difícil relación que mantiene con la prensa a raíz de la muerte de su madre, la princesa de Gales. “Creo que es una herida que supura. Ser parte de esta familia, en este papel, en este trabajo. Cada vez que veo una cámara o escucho un clic… Cada vez que veo un flash me hace recordar el peor momento de mi vida”, dijo.

También Meghan se emocionó en el mismo documental al hablar sobre la presión mediática sufrida tras convertirse en madre. “Mira, todas las mujeres, sobre todo durante el embarazo, se sienten muy vulnerables. Supuso un gran reto para mí, especialmente cuando acaba de nacer tu primer hijo. Como mujer, es muy… es demasiado. Y si además le añades que eres una madre primeriza y que te acabas de convertir en una mujer casada…”, se sinceraba la Duquesa que agradecía al entrevistador del documental, Tom Bradby, su interés. “Gracias por preguntar porque no demasiada gente me ha preguntado si estoy bien, pero hay que pasar por cosas que no siempre se ven”, admitía Meghan.

