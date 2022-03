Louis Sarkozy, el último aliado con el que cuenta Meghan Markle

Meghan Markle y el príncipe Harry no dejan de recibir apoyos venidos de todos los lados del mundo, después de sincerarse en un documental televisivo sobre la presión y el acoso que sufren por parte de algunos sectores de la prensa y de demandar a los tabloides británicos. El último en solidarizarse con ellos ha sido Louis Sarkozy, el hijo del expresidente de Francia y Cécilia Attias, que era solo un niño cuando vivía en el Palacio del Elíseo y que también estuvo, según acaba de asegurar, sometido a cierta presión de los medios de comunicación de entonces.

Así lo ha expresado en el programa de televisión C à vous del canal galo France 5, donde el hijo de Nicolas Sarkozy y su madre acudieron para presentar su nuevo libro. “A diferentes escalas, pero resulta insoportable”, ha dicho el joven de 22 años. Una opinión compartida por su madre: “Ellos viven en la jaula de oro de la realeza, pero no hay una escala en el sufrimiento. Hay que respetar. Si las personas se preocuparan un poco menos de la vida de los demás y un poco más de los problemas reales de hoy, todo esto no les sucedería ni a ellos ni a nosotros”, asegura Cécilia que abandonó el Elíseo y se divorció de Nicolas Sarkozy en 2007. Desde entonces, lleva una vida muy tranquila alejada del foco mediático en Nueva York junto con su esposo Richard Attias.

Louis y su madre son los últimos aliados que han alzado su voz en favor de los duques de Sussex, que se suman a otros rostros conocidos que han empatizado con ellos. Al poco de que se supiese que Meghan y el príncipe Harry iban a demandar a varios tabloides británicos por hacer una “campaña despiadada” contra ellos, dos personas tan dispares como Hillary Clinton y Kim Kardahsian les mostraron su apoyo.

Para la política, la forma en la que la Duquesa había sido tratada era inexplicable. “Creo que la razón están en que ella es mestiza. Es una pena para todos”, decía en el Sunday Times y continuaba afirmando lo siguiente: “También creo que es porque primero tuvo una carrera y tiene una voz que, afortunadamente, sigue usando. Cualquier persona que pueda romper el molde de lo establecido y esperado, por desgracia, recibe críticas que no entiendo. Hemos visto este patrón repetidamente”.

La socialité y estrella de las Kardashian, que sabe lo que es estar día sí y día también en la prensa declaraba en The Mirror que: “Creo que cada cual es libre de tomar sus propias decisiones. Nadie es perfecto. Yo no lo soy, y ellos no lo son”, decía a la vez que elogiaba el trabajo realizado por la pareja real: “Me encanta y valoro el hecho de que presten tanta atención a movimientos tan importantes que deben suceder y a cosas que realmente les apasionan porque están cambiando el mundo”, afirmaba Kim Kardashian.

