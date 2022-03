El incómodo encuentro entre el príncipe Guillermo y Olivia Colman

Los seguidores de The Crown están ansiosos por ver los nuevos capítulos que cuentan la vida de Isabel II a partir de 1964. La plataforma digital estrenará el domingo, 17 de noviembre, la tercera temporada de la ficción en la que la oscarizada Olivia Colman da vida a la soberana británica. Un estreno muy esperado y que viene precedido por una anécdota, un tanto incómoda, que la intérprete de La Favorita ha revelado recientemente durante un encuentro que tuvo con el príncipe Guillermo.

La artista ha contado en The Graham Norton Show que había conocido al duque de Cambridge recientemente, pero que su encuentro no fue del todo bien. “Conocí al príncipe Guillermo en una cena y me preguntó en qué estaba trabajando en ese momento antes de añadir rápidamente: ‘En realidad, ya sé lo que estás haciendo’”, recordó la intérprete británica de 45 años que se mostró muy entusiasmada al ver lo informado que estaba el nieto de la Reina. “Estaba tan emocionada que le pregunté: ‘¿La has visto?’ Su respuesta fue un tajante: “No”. Aun así fue amable y adorable", aseguró

Además de recordar la conversación con el Príncipe, Olivia también contó que no se preparó en exceso para dar vida a la Reina de Inglaterra. “No hice nada. Aunque tenía un entrenador ¡seguí caminando como lo hago yo, más bien como un granjero!”, comentó en el espacio televisivo en el que estuvo acompañada por Helena Bonham Carter que da vida a la princesa Margarita. “Yo hago todo lo posible para prepararme y Olivia no hace nada y al final su actuación termina siendo completamente brillante”, reconoció la ganadora de un Bafta a la vez que manifestó que trabajar juntas fue “realmente divertido”.

Los nuevos episodios de The Crown arrancan en 1964 y reflejarán algunos momentos históricos como el accidente minero en la aldea galesa de Aberfan que se cobró la vida de 116 niños y 28 adultos de una escuela de la localidad. Para reflejar fielmente este desastre, Netflix ha contado con los testimonios de supervivientes de la catástrofe. También veremos a las actrices en el funeral del primer ministro Winston Churchill, que murió en 1966 y la investidura, tres años después, del príncipe Carlos como heredero y la aparición de Camila en la vida del primogénito de la Reina.

