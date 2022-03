La reina Sofía reaparece en público después de tres meses de confinamiento

Hacía tres meses que no se veía en público a la reina Sofía. La madre de Felipe VI participó en su último acto oficial unos días antes de que se decretara el estado de alarma y la cuarentena provocada por el coronavirus. El pasado 6 de marzo, doña Sofía acudió a la iglesia madrileña en la que se encuentra el Cristo de Medinaceli, en una cita que ya estuvo marcada por las medidas de distanciamiento social y en las que no hubo el tradicional besapiés. Mientras que don Felipe, doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han tenido actos durante la cuarentena, la mujer del rey Juan Carlos no ha retomado su agenda oficial hasta esta semana.

VER GALERÍA

- En ¡HOLA!, el cariño y orgullo con el que el rey Constatino habla de su hermana, la reina Sofía

- Fallece Pablo Brandram, primo de la reina Sofía, a los 72 años

En concreto, la reina Sofía se reunió este miércoles con el Patronato de la Fundación Reina Sofía, tal y como aparece en la página web de la institución, que se celebró en el Palacio de la Zarzuela, donde se aprobaron las cuentas anulaes del año 2019, auditadas externamente de forma voluntaria desde el año 2004, teniendo en cuenta las exigencias contables derivadas del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, así como las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el desarrollo de dicho Plan.

Esta ha sido, por tanto, la primera vez que la abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía aparece en público tras tres meses confinada. En el encuentro, doña Sofía ha llevado mascarilla y durante el mismo se ha guardado la distancia social que marcan las autoridades sanitairas.

VER GALERÍA

El gasto total realizado por la Fundación Reina Sofía en 2019 ascendió a 993.674 euros, de los cuales 516.279 correspondieron a proyectos de investigación y sensibilización en Alzheimer y otras enfermedades neurodegeneartivas, 269.705 euros fueron a proyectos relacionados con la protección del mediambiente, 163.214, para iniciativas sociales en ayuda a los colectivos más necesitados, 12.434 para educación y 32.042 no imputados a actividades (auditoría, gastos bancarios y otros servicios). Estos proyectos se ejecutaron con diversas organizaciones como el Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas o Manos Unidas, entre otras muchas.

Además se analizaron los proyectos de 2020, junto a las actuaciones extraordinarias que a instancias de la reina Sofía se han añadido al Plan de Actuación desde el inicio del estado de alarma, con el objeto de ayudar a paliar la situación de emergencia social provocada por el COVID-19. En este sentido, en marzo la Fundación donó 318.000 litros de leche que ya fueron distribuidos entre los 54 Bancos de Alimentos de toda España, nuevos proyectos de ayuda a la alimentación a domicilio de mayores que viven en soledad y acciones a través de la plataforma Libera de sensibilización sobre el abandono de mascarillas y guantes y su consideración como resto de residuos domésticos. Para incrementar estas actuaciones, el Patronato ha tomado la decisión de reestructurar el Plan de Actuación de 2020 aumentando los proyectos sociales en favor de los afectados por la crisis del coronavirus aplazando otros poyectos contemplados originalmente en el Plan. La Fundación ha aprobado realizar una campaña de ayuda a los Bancos de Alimentos para que puedan adquirir aquella infraestructura que les permita la recepción, almacenamiento y distribución de productos frescos, junto a una donación inicial a tal fin de 50.000 euros.

VER GALERÍA

Junto a estos nuevos proyectos, en 2020 se están ejecutando proyectos sociales que ya se contemplaban en el Plan de Actuación, ayudando a los colectivos más desfavorecidos en colaboración con diversas ONG centradas en los mayores, en proyectos en África e Hispanoamérica, en Calculta o para el abastecimiento de agua potable en escuelas de Camerún.

Entre los proyectos que se están ejecutando en 2020, en el ámbito de la investigación en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas destaca el Proyecto Vallecas sobre diagnóstico precoz de la enfermedad, ejecutado por la Fundación del sector público CIEN en el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, al que este año la Fundación Reina Sofía destina de nuevo 300.000 euros.Otro de los puntos del día que se expuso durante la reunión fue el seguimiento del acontecimiento de excepcional interés público Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (NEURO2020), muy afectado en su programa de actuaciones por los efectos de la pandemia, propugnando trasladar a 2021 el congreso internacional previsto para este año en Salamanca. El resto de proyectos que se realizan en 2020 tienen carácter medioambiental, con la continuidad del Proyecto Libera de lucha contra la basuraleza junto a Ecoembes y Seo Birdlife, y proyectos relacionados con la atención a animales abandonados y su protección, entre los que destaca el proyecto junto a International Animal Rescue Indonesia de desarrollo de infraestructuras que posibiliten a la población local la producción sostenible de productos ecológicos derivados de la semilla del árbol endémico de la selva tropical de Borneo, como alternativa económica al cultivo de aceite de palma, desincentivando así la desforestación de la selva que amenaza el hábitat del orangután y de otra mucha biodiversidad.

En estos tres meses de obligado encierro, doña Sofía ha celebrado en la intimidad algunas fechas señaladas como su 58º aniversario de boda con don Juan Carlos, que tuvo lugar el pasado 14 de mayo. Lejos de poder ver a sus nietos y a otros familiares, la madre del rey Felipe tampoco ha podido viajar hasta Grecia para celebrar el 80º cumpleaños de su hermano, el rey Constantino.

Haz click para ver el documental de Sofía de España, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!