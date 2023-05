Los fuertes vínculos que unen a la Familia Real griega con la monarquía británica

La Familia Real griega está viviendo un año muy difícil después de que el rey Constantino falleciera el pasado enero. El querido hermano de doña Sofía era el jefe de una dinastía que siempre ha guardado unas excelentes relaciones con el resto de monarquías, incluso que se afianzaron durante su exilio. Además de con las Coronas de España y Dinamarca, donde tienen lazos de sangre directos -la esposa del antiguo jefe de Estado griego, la reina Ana María, es hermana de la reina Margarita - los reyes helenos y sus hijos han forjado con la Familia Real británica unos vínculos de amistad que siguen más vivos que nunca.

Tras la desaparición del monarca , su hijo, el príncipe Pablo, se convirtió en el jefe de la Casa Real helena y desde el mismo funeral de su padre, está ejerciendo este papel, siempre con el apoyo de su esposa, la princesa Marie-Chantal. El matrimonio, junto con la reina viuda, ha vuelto a la escena royal durante el fin de semana de la coronación de Carlos III, donde ha participado de algunas de las celebraciones.

En la víspera de la consagración de los reyes británicos vimos a la reina Ana María, sin luto, acompañada por su hijo y su nuera en la recepción que tuvo lugar en el Palacio de Buckingham y a la que acudieron un centenar de jefes de Estado. Los tres estuvieron plenamente integrados: charlaron con Carlos III y vimos la buena sintonía de la reina Letizia y Marie-Chantal, juntas y compartiendo fotos del teléfono móvil.

Al día siguiente, los representantes de la monarquía helena acudieron puntuales al acto central de la coronación: la ceremonia religiosa en la Abadía de Westminster de Londres, donde también se dieron cita reyes y príncipes venidos de todos los rincones del planeta. Su presencia no solo se quedó ahí. Pablo y Marie-Chantal estuvieron en la tribuna real el día siguiente, cuando tuvo lugar el multitudinario concierto en el Castillo de Windsor con estrellas de la música como Lionel Richie, Katy Perry o Take That.

Muy animados, agitaron sus banderines de la Union Jack y ocuparon durante el espectáculo musical un lugar de honor. Se sentaron en el palco en la cuarta fila, un lugar muy próximo a la Familia Real británica y en la zona central, justo a la altura del príncipe de Gales y su hijo, el príncipe George.

Además de que Felipe de Edimburgo, padre de Carlos III, era miembro de la Familia Real griega por nacimiento (era hijo del príncipe Andrés de Grecia y de Alicia de Battenberg y primo carnal del padre de Constantino, el rey Pablo I), los lazos de amistad y respeto mutuo entre los Windsor y la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, a la que pertenecía el rey Constantino, se forjaron durante los largos años que vivió en Londres durante su exilio. Allí nacieron sus hijos menores Theodora y Philippos y tuvieron lugar las bodas de los príncipes Pablo y Alexia. Isabel II acogió al hermano de doña Sofía como uno más y la amistad entre ambos y sus familias se fue afianzando. De hecho, Constantino de Grecia fue padrino de bautismo del príncipe Guillermo y el príncipe Philippos era ahijado de Diana de Gales.

La coronación no es el primer gran evento de la monarquía británica en la que los familiares de Constantino de Grecia han ocupado un lugar destacado. En el Jubileo de Diamante de Isabel II, en el año 2012, el antiguo monarca y su esposa estuvieron charlando animadamente con el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Tal era su cercanía, que el tío de don Felipe saludaba a la recordada monarca británica con dos besos, en lugar de darle la mano.