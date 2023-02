Pablo de Grecia se sincera sobre su nueva vida como jefe de la Casa Real helena: 'Sigo siendo Pablo para todos'

Con la muerte del rey Constantino, Pablo de Grecia es el nuevo jefe de la Casa Real. Casado con Marie-Chantal Miller, hija del magnate Robert Warren Miller (fundador de los Duty Free), el Príncipe se ha sincerado sobre su futuro y los cambios que implica el nuevo rol en su vida tras el fallecimiento de su progenitor, el último rey de los helenos. Lo ha hecho en una entrevista con Point de Vue, la primera que concede tras la muerte de su progenitor. Se publica este 22 de febrero y posa con su esposa y su hijo Constantino Alexios, el heredero, con la Acrópolis de Atenas como telón de fondo.

El príncipe Pablo de Grecia, de 55 años, tiene un claro objetivo: ayudar a que su país avance. Sobre su papel como nuevo jefe de la Casa Real helena, ha explicado que es un rol heredado de su padre que no va asociado a ninguna responsabilidad a nivel estatal pero sí a nivel familiar. "Mi papel será mantener el ejemplo de la familia. Seguiremos unidos y manteniendo fuertes lazos con nuestro país", ha dicho el primo de Felipe VI, con el que convivió cuando ambos eran estudiantes de la Universidad de Georgetown (Washington). Precisamente el Rey junto a la Familia Real española casi al completo y otras monarquías europeas estuvieron presentes en el funeral por el rey Constantino, un apoyo que, según ha indicado, fue un honor. Emparentados con numerosas Casas Rales, asegura que están todos muy unidos y es bueno poder estar juntos en los buenos y en los malos momentos. También se siente muy agradecido y reconfortado por el apoyo del pueblo griego.

Nueva vida en Grecia

Para el sobrino de la reina Sofía y la princesa Irene, de las que dice que estaban muy unidas al rey Constantino, la posición que ocupa en la sociedad griega no es diferente respecto a la que ocupaba cuando vivía su padre. El príncipe Pablo tiene claro que su actitud no va cambiar nunca y va a seguir mostrándose como hasta ahora. "Sigo siendo Pablo para todos. No voy a asumir un papel oficial", ha indicado. Su residencia seguirá estando fijada en Nueva York, pero viajará con mucha frecuencia a Grecia. Además, quieren comprar una casa en su país natal, posiblemente en Atenas, pero no es una meta a corto plazo.

La reina Ana María, hermana de Margarita de Dinamarca, vive Grecia desde que en 2004 el rey Constantino y ella pusieron fin a su exilio de casi cuatro décadas en Londres. Ahora tiene por delante la difícil tarea de iniciar una nueva vida sin la persona con la que ha compartido todo durante seis décadas, pero sus hijos están volcados en ayudarla. El príncipe Pablo ha explicado que sus hermanas Alexia y Theodora han podido quedarse un tiempo con ella mientras que Nicolás vive en Grecia y Philippos y él viajan a menudo. Recalca el jefe de la Casa Real que son una familia unida (también a sus tíos y primos) que ha aprendido de sus padres el respeto a las tradiciones, ser buena persona y ganarse la vida respetablemente.

Un gran equipo

"Llevar un título de príncipe heredero o monarca reinante disminuye los problemas de la administración. Pero cuando vives en el mundo normal, tienes que combinar dos vidas que no siempre son compatibles", ha dicho el príncipe Pablo, quien se siente muy afortunado de tener al lado a Marie Chantal. Define a su esposa como una mujer maravillosa con la que comparte su manera de ver la vida y sus intereses desde que se conocieron. Dice orgulloso que se inspiran mutuamente y que juntos han criado a unos hijos fabulosos: Olympia, Constantino Alexios, Achileas, Odysseas y Aristides. Los siete forman un gran equipo que se divierte compartiendo tiempo.

Mientras que Pablo de Grecia se ha puesto al frente de la dinastía, el segundo de sus hijos (el mayor de los varones) se ha convertido en príncipe heredero. Pero él tampoco va a asumir ningún papel oficial. "Lo único que puedo sugerirle es que siga el ejemplo de su abuelo, que sea una buena persona", ha dicho el jefe de la Casa Real helena. Tino, como llama la familia a Constantino Alexios, ha seguido los pasos de su progenitor y ha estudiado en Georgetown, donde se graduó el pasado verano. Ahora va a estudiar un máster de escritura de guiones porque le apasiona el cine y tiene muchas ideas.

Además, le encanta el deporte, la naturaleza, los viajes y el arte, especialmente la fotografía, la pintura y la música, de hecho toca tanto el piano como la guitarra. Estos rasgos los ha heredado de su madre, quien tiene su propia firma de moda y trabajó con Andy Warhol. Constantino, nacido en 1998, es ahijado de Felipe VI, Federico de Dinamarca (también primo de su padre, por la rama materna), el príncipe Guillermo de Inglaterra, el rey Guillermo de los Países Bajos y la princesa heredera Victoria de Suecia.