El rey Felipe vuelve a Washington, la ciudad en la que estudió cuando era un veinteañero El monarca mantendrá un encuentro este viernes en la sede del Fondo Monetario Internacional y en el United States Institute of Peace

El rey Felipe viajará este viernes a Washington (Estados Unidos) para participar en dos encuentros internacionales. Será una oportunidad para recordar su etapa viviendo en la ciudad a la que se trasladó en los años noventa para estudiar un máster en relaciones internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown.

VER GALERÍA

El primero de los compromisos del Rey por tierras estadounidenses será una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Feorgieva, en la sede del organismo en Washington. Por la tarde (hora local) se desplazará hasta el United States Institute of Peace de la ciudad para celebrar el centenario del Masters of Science in Foreign Service Program, donde el soberano pronunciará un discurso.

- Los reyes premian a Javier Bardem, Amaral, Ana Locking y Paloma San Basilio con la medalla a las Bellas Artes

- El rey Felipe supervisa unas espectaculares maniobras del Ejército en Zaragoza

Seguro que este viaje a la capital de Estados Unidos traerá a don Felipe buenos recuerdos de su etapa como estudiante de esta prestigiosa universidad, en la que coincidió con su primo, el príncipe Pablo de Grecia, que también fue su compañero de piso.

VER GALERÍA

El entonces príncipe de Asturias tenía 25 años cuando en septiembre de 1993 inició este máster en Georgetown y se graduó dos años después, el 26 de mayo de 1995. Además de la formación académica, este desplazamiento le sirvió para vivir la experiencia de vivir fuera de casa sin su familia y perfecciona el inglés, un idioma que dominaba desde niño.

La Universidad de Georgetown pertenece a los jesuitas. Fue fundada en 1789 por John Carroll, primer obispo católico de Estados Unidos y arzobispo de Baltimore. Cuenta con cuatro facultades de pregrado y tres de posgrado: las facultades de enfermería y ciencias de la salud, de medicina, de derecho y la de educación continua; la escuela Robert Emmett McDonough de dirección de empresas, escuela Edmund A. Walsh (en la que estudió el Rey) de estudios internacionales y escuela de posgrado de artes y ciencias.

Loading the player...

Haz click si quieres ver el especial “ VI, un Rey de su generación” donde diversas personalidades del mundo del deporte, la cultura, la economía y la sociedad nos desvelan cómo es la relación que han tenido con el monarca y cómo viven ellos cumplir también cinco décadas. El diestro Manuel Díaz El Cordobés, el cocinero Pepe Rodríguez o el político Emiliano García-Page, coetáneos del soberano, así como periodistas y escritores, nos esbozan un retrato de VI al cumplir cincuenta años.