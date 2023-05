Los reyes Carlos y Camilla celebran su coronación con un multitudinario concierto en Windsor Lionel Richie, Katy Perry, Take That, Andrea Bocelli, el barítono galés sir Bryn Terfel han tocado para 20.000 personas que les verán en vivo y en directo

Aún con la resaca emocional de la ceremonia religiosa de coronación de los reyes Carlos y Camilla, el Castillo de Windsor se ha vestido de largo para acoger este domingo por la noche un gran concierto multitudinario, con unos 20.000 espectadores. Los Reyes y un buen número de miembros de la Familia Real británica han acudido a este macroevento en el que no han parado de cantar y bailar.

El evento ha comenzado con contratiempos. Cuando faltaban horas para que diera comienzo, la presentadora de la BBC, Zoe Ball, se vio obligada a cancelar su presencia debido a una enfermedad tal y como ella mismo informó. Una baja que se ha sumado a la de la cantautora Freya Ridings que también se tuvo que retirar en el último instante.

Antes de la llegada de los Reyes se ha visto a miembros de la Familia Real, como Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, con su novia, Lindsay Wallace, que se han mostrado muy animados haciéndose fotos. También su hermana, Zara, con su marido, Mike Tindall. Los duques de Edimburgo con sus hijos, Lady Louise y el conde de Wessex. Finalmente, los príncipes de Gales con sus hijos mayores, George (9 años) y Charlotte (7 años). En la tribuna real también se encontraba el príncipe Andrés, Sarah Ferguson, que fue una de las ausentes en la ceremonia religiosa y sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz, con sus respectivos maridos. También se ha visto en la tribuna real a otros royals como los príncipes Pablo y Marie- Chantal de Grecia, de lo más animados.

Precisamente, los hijos mayores del príncipe Guillermo y Kate Middleton han dejado algunas de las imágenes más simpáticas de la noche. Se les ha visto desde sus asientos disfrutar de todo el espectáculo y sus caras eran el fiel de reflejo de unos niños que estaban pasando un rato que seguro que recordarán para siempre . En esta ocasión y quizá por ser un plan nocturno, el pequeño de la casa, el príncipe Louis, de cinco años, se ha quedado en casa.

Por la alfombra roja se ha visto desfilar a muchos artistas y a otros invitados como la diseñadora Stella McCarthney. Esta vez la lluvia ha dado una tregua y ha permitido disfrutar de una tarde con una temperatura muy agradable. Decenas de personas del público han ondeado banderines británicos en una atmósfera en festiva y muy alegre.

Cuando el concierto llevaba una hora, el príncipe Guillermo ha subido al escenario para dirigir unas palabras al público. Lo primero que ha hecho ha sido citar a su abuela, la recordada reina Isabel, quien dijo cuando fue coronada que "las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro. Y sé que ella está allá arriba, vigilándonos cariñosamente. Sería una madre muy orgullosa", unas palabras de gran emoción y sentimiento hacía su querida grannie (abuelita).

Después, el heredero al trono ha dicho que el mensaje de la coronación es el de servir y ha resaltado que su padre ya advirtió de los problemas del planeta "mucho antes de que fuera un tema cotidiano". "Papá, todos estamos muy orgullosos de ti", ha dicho para acabar con el siguiente mensaje: "Rey, patria y Commonwealth. Dios salve al Rey", ante lo que la multitud ha respondido al unísimo antes de que se entonasenlos acordes del himno nacional.

Producido por la BBC, el espectáculo musical ha podido verse no solo en Windsor sino en pantallas gigantes que se han instalado en lugares emblemáticos de Londres Manchester, Cardiff, Edimburgo y Belfast, ya que se ha planteado como una gran fiesta de celebración nocturna ya que este lunes es festivo en el país.

Tras el turno del heredero al trono, el actor James Nesbitt ha dado paso a la parte en la que se han iluminado diez lugares singulares de Reino Unido con proyectores, láseres y drones.

Un cartel de lo más variado

El show se ha retransmitido a cien países por televisión y los telespectadores han podido ver a artistas internacionales como Katy Perry, con una puesta en escena arrolladora y con un vestido dorado, que ha cantado su éxito Roar mientras un tigre hecho de drones iluminaba el techo del escenario. Lionel Richie y su piano también han sido otra de las grandes actuaciones de la velada junto con Andrea Bocelli o Paloma Faith. El coro de la coronación formado por 300 personas ha estado dirigido po Amanda Holden y Motsi Mabuse.

La actuación de la boy band de los noventa, Take That (la primera vez que se subían juntos desde 2019 y con la ausencia de Robbie Williams), ha cerrado este concierto para el recuerdo cantando su exitazo Never forget, que puso en pie a los Reyes, los príncipes de Gales y el resto de miembros de la Familia Real británica, Una mezcla de música pop, música clásica y danza en un concierto que se ha pretendido que fuera una oda al amor, al respeto y al optimismo.

Hay que recordar que Carlos III es un gran melómano y tal es su interés por este arte que él mismo ecogió las doce piezas musicales que se pudieron escuchar durante el majestuoso servicio religioso de coronación en la Abadía de Westminster entre las que se encontraba un coro góspel y varios temas inéditos.

Una de las artistas que más emocionada se ha mostrado con poder participar en este concierto ha sido Katy Perry quien además nos dejó momentos irrepetibles durante la ceremonia religiosa de coronación donde se mostró entusiasmada fotografiando detalles de la Abadía de Westminster y heciéndose selfies con algunos invitados. Hace unos días, la artista reconocía que era “un honor” poder cantar en este día histórico ya que es embajadora de la British Asian Trust, una organización benéfica cofundada por Carlos de Inglaterra para abordar la pobreza en el sur de Asia. Además, la intérprete de I Kissed a Girl también se ha mostrado muy ilusionada por poder alojarse en el Castillo Windsor estos días.

A Lionel Richie le vimos el pasado miércoles en una fiesta en los jardines del Palacio de Buckingham y en el servicio religioso de coronación ya que es embajador de la Prince’s Trust del rey Carlos desde la década de 1980. Lionel y Katy Perry son miembros del jurado del programa de televisión American Idol.