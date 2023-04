El 'regalo' con el que Carlos III sorprenderá a Katy Perry en el concierto de la coronación

Dentro de siete días el Reino Unido saldrá a la calle para celebrar la coronación de Carlos III. Los festejos se prolongarán durante el día 6 y 7 de mayo, jornadas en las que, a la ceremonia en sí de entronización, se sumarán almuerzos populares y un macroconcierto al que asistirán la Familia Real y cientos de personas. Una de las artista que tocará el domingo 7 en el castillo de Windsor es Katy Perry que, entusiasmada, ha contado algún detalle del show que no se conocía. La cantante explicó que es “un honor” unirse a esta cita. “Soy embajadora de una de las fundaciones del British Asian trust, que se centra en acabar con el tráfico de niños, un importante problema del que no se habla lo suficiente y que casa con todos mis valores… Me pidió que cantara y todo cuadró” dijo Katy en ExtraTV.

Entonces desveló uno de los "regalos" que, sin duda, justifica sus ganas de que llegue ese día: ¡se quedará en Windsor! “Estoy emocionada… seguramente haré muchas publicaciones en mis perfiles porque voy a estar en un castillo de verdad. Es alucinante”. Katy es una de las intérpretes más reconocidas del panorama musical actual y se ha convertido en la primera artista que tiene siete vídeos que han alcanzado un billón de visitas en Vevo. “Siempre he soñado a lo grande y nunca he limitado mis sueños, pero es increíble cuando no pones límites lo lejos que pueden llegar. Creo en que hay que hacer que ocurran y en el trabajo duro que hay detrás, en dejarte llevar hasta que llega el golpe de suerte”.

Entre los artistas que amenizarán la fiesta posterior a la coronación están Take That, Lionel Richie, Andrea Bocelli; voces locales como el barítono galés Sir Bryn Terfel, la cantautora británica Freya Ridings y el pianista de soul Alexis Ffrench. En el espectáculo, que ha sido organizado y será retransmitido por la BBC, los temas que sonarán serán una oda al amor, al respeto y al optimismo. Katy Perry, de 38 años, y Lionel Richie, de 73, son jueces del programa American Idol, un concurso de televisión en el que se buscan a jóvenes talentos musicales y los dos conocen al rey Carlos desde hace años.

En las últimas semanas se especuló con la presencia de Adele y Ed Sheeran en el recital, pero parece que han tenido que declinar la invitación. Aunque no se han dado las razones de esta ausencia, puede que el juicio en el que está inmerso Sheeran sea el motivo de peso que le impediría estar en Windsor. El cantante y compositor está en Nueva York en el proceso que trata de despejar si plagió la canción Let's Get It On de Marvin Gaye en su éxito Thinking Out Loud, de 2014. Las sesiones comenzaron el 25 de abril y en ellas se ha podido ver al artista con el gesto tranquilo.

La coronación de Carlos III es sin duda el acontecimiento del año en el Reino Unido y en todo el mundo, que estará pendiente del relevo de la icónica Isabel II. Junto a Carlos, estará su mujer Camilla, que se convertirá el mismo día 6 de mayo en reina consorte.