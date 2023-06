Ficha en las rebajas estas prendas de moda española vistas en 'And Just Like That' Los estilistas de la serie confiaron en el 'made in Spain' para el debut de su segunda temporada

Los vestuarios de las series más exitosas contienen cada vez más firmas españolas de fabricación artesanal, aparte de las conocidísimas Zara o Mango. La última evidencia de ello está en el episodio debut de la segunda temporada de And Just Like That, que ha llegado a HBO Max esta misma semana. Por lo visto, sus estilistas, Molly Rogers y Danny Santiago, que son sucesores de la legendaria Patricia Field, se han familiarizado con nuestra industria textil antes del rodaje de la secuela porque, en los primeros 30 minutos de emisión, hemos conseguido dos prendas españolas que (por si fuera poco) se encuentran rebajadas.

VER GALERÍA

- Todo sobre las bailarinas españolas que arrasaron en 'Emily in Paris': 'A Lily le encantaron'

Una falda made in Spain de lo más favorecedora

La secuela de Sexo en Nueva York se planteó en principio como un retrato de las mujeres cosmopolitas atravesando sus 50 años, pero Santiago confesó en una reciente entrevista que cada uno de los looks de las protagonistas fueron concebidos para llevarse a cualquier edad. Eso sí, prestaron especial atención a las siluetas que mejor sientan a los cuerpos maduros.

El primer rastro de ello aparece cuando la profesora Nya Wallace decide ir a cenar sola para despejarse un rato fuera de casa. Acostumbrados a verla vestida de colores vibrantes, nos ha encajado a la perfección con su personalidad aquella falda de punto estampada, pero desconocíamos entonces que detrás de ella está una firma española.

VER GALERÍA

- Estas actrices de 'The White Lotus' son las nuevas e inesperadas embajadoras de la moda española

Esta falda midi confeccionada con punto por medio de intarsia, una técnica de tejido utilizada para crear patrones con múltiples colores, presenta además una conveniente cintura elástica en punto especial que se amolda como una suave faja al cuerpo. Es una creación de Sita Murt, firma con sede en Barcelona desde 1924 que se especializa en la innovación en el mundo del tejido de punto.

Su bonito patrón de rayas verticales en tonalidades cálidas cumple una función tan práctica como estética, puesto que estiliza el torso y las piernas como pocas prendas, y puedes reciclarla en eventos formales o informales, según los complementos que le añadas. Es una inversión que, dado su precio inicial de 181 euros, vale la pena fichar por 126,70 euros en estas rebajas.

VER GALERÍA

El mono ligero (y español) que Miranda lleva a la playa

Ahora que hemos dado la bienvenida el verano, lo habitual es registrar de arriba hacia abajo los catálogos de nuestras marcas preferidas en busca de piezas con descuento para renovar el armario estival, pero parece que los estilistas de And Just Like That nos han resuelto el trabajo. En el mismo episodio debut de esta segunda temporada, Miranda, que se encuentra disfrutando del sol de California junto a Che Díaz, viste un mono de estampado ideal para llevar con sandalias, zapatillas o zapatos de tacón a distintos planes.

VER GALERÍA

- Bella Ramsey ('The Last of Us') es la última actriz fascinada por la moda de San Sebastián