Todo sobre las bailarinas españolas que arrasaron en 'Emily in Paris': 'A Lily le encantaron' Hablamos con Montse Novau, directora de Imagen y Comunicación de Pretty Ballerinas, sobre la aparición de este calzado artesanal en la serie de moda

Si has visto algún episodio de Emily in Paris, sabrás que su protagonista es toda una experta en viralizar tendencias y conquistar a las masas con sus divertidas ocurrencias y arriesgados estilismos. Como era de esperarse, las seguidoras de la serie han sido cómplices de este fenómeno fuera de las pantallas, fichando algunas de algunas de las novedades de Zara vistas en esta tercera temporada. Pero estas no han sido lo último de moda española que se ha colado en el vestidor de Lily Collins sino unas bailarinas artesanales y disponibles en rebajas de Pretty Ballerinas.

Las bailarinas made in Spain que conquistaron a Emily in Paris

A diferencia de otras prendas que apenas hemos podido distinguir en sus fugaces 'cameos', estas bailarinas de punta redonda resultan imposibles de ignorar, ya que son parte del estilismo de nuestra protagonista en prácticamente todas las escenas del cuarto episodio de la tercera temporada. Se trata del modelo Rosario, de Pretty Ballerinas ( 149 74,50 euros), confeccionado con tejido de cuadros de Vichy, que presenta un delicado corte bajo para mostrar el escote de los dedos, un ajuste al diseño original inspirado por la socialité Rosario Nadal.

En 2021, la industria del calzado español exportó aproximadamente 149,7 millones de pares de zapatos, con las alpargatas como producto puntero por su historia ligada al estilo de vida mediterráneo. A la par con este diseño de cuña, las bailarinas made in Spain destacan internacionalmente por su meticulosa elaboración con las mejores pieles y técnicas milenarias de los artesanos locales. De ello es abanderado el grupo Mascaró, pues apostó desde su nacimiento, hace más de 100 años, por este sofisticado calzado, caso omiso a las tendencias pasajeras o estacionales.

Fundada en la isla de Menorca, en 1918, se propuso preservar la popularidad de las bailarinas. Bajo el nombre de Pretty Ballerinas, esta empresa nacional ha sido responsable de potenciar durante décadas la presencia de este zapato femenino en editoriales, posados de street style y eventos de lujo, aportando una alternativa al taconazo imposible y también a las deportivas.

Cómo nace la bailarina, el zapato femenino más cómodo

El simbolismo de este calzado va mucho más allá del vestidor femenino. Tanto hombres como mujeres contaban con él para acudir a los salones de baile a partir del siglo XVII, a la par que se desarrollaban nuevas zapatillas de puntera plana para las actuaciones profesionales de danza clásica. Estas pronto se convirtieron en algo de rigor para las 'ballerinas' y fueron promovidas en Estados Unidos por el inmigrante italiano Salvatore Capezio.

Al reconocer que podían adaptarse como complemento de uso diario para las mujeres modernas, la diseñadora estadounidense Claire McCardell encargó a Capezio que agregara a las bailarinas una suela dura para su colección de 1941. La propuesta de McCardell llegó en el momento oportuno, con la incursión de las mujeres en nuevos sectores laborales, pues les supo proporcionar comodidad a la vez que elegancia en sus jornadas de trabajo.

De Brigitte Bardot en Y Dios creó a la mujer (1956) a Diana de Gales, la bailarina enamoró a ciertos iconos transgresores de la moda, un legado estético que las grandes firmas están decididas a perpetuar. Así nos lo confirma Montse Novau, directora de Imagen y Comunicación de Pretty Ballerinas, el sello centenario que ha conseguido traspasar las fronteras españolas con sus innovadoras versiones de este calzado eterno y aterrizar en los estilismos de las it girls más imitadas, preservando la economía circular de su querida isla en el proceso.

Cuéntame un poco sobre los orígenes de Pretty Ballerinas

En el año 2005, David Bell supo convencer a Jaime Mascaró de su idea de crear una marca centrada exclusivamente en las bailarinas y fue un gran acierto. Casi de manera inmediata la marca triunfó por sus divertidos diseños y las celebritries nos quisieron llevar. En Pretty Ballerinas, todo es bonito, sofisticado y divertido: la colección, las tiendas, las cajas...

La marca tiene más de un siglo de historia. ¿Cómo habéis conseguido reinventar este calzado tan clásico?

Mascaró cumple este año nada más y nada menos que 105 años de historia. En la fábrica conviven hasta tres generaciones de familias dedicadas a hacer zapatos. Eso es muy bonito y nos llena de orgullo. Cada temporada presentamos más de 200 referencias nuevas en cada colección.

¿Por qué estas bailarinas llevan el nombre de Rosario, en alusión a Rosario Nadal?

Muchas de nuestras bailarinas llevan el nombre de una mujer inspiradora. Ella es nuestro homenaje a Ella Fizgerald, Marilyn por supuesto es un guiño a la gran actriz y de Rosario Nadal siempre nos ha inspirado su elegancia tan natural.

¿Cuánto tiempo puede tomar elaborar un par de bailarinas como ese?

Siempre decimos que para hacer un solo par son necesarios hasta 60 artesanos. Depende de la complicación de cada par. El corte, el cosido, los adornos, las flores… Están hechos a mano, el proceso sigue siendo muy manual.

¿Cómo definirías el estilo de Emily Cooper en la serie? ¿Por qué esta bailarina le resulta ideal?

Emily es extravagante y coqueta, muy única, siempre divertida pero también sofisticada. Sabe llevar combinaciones nada comunes de prendas. En nuestras colecciones jugamos mucho a mezclar materiales, colores, tendencias… La bailarina que eligió es tres chic, muy atemporal y muy francesa.

¿Sabes cómo llegaron las bailarinas al vestuario de Emily?

Nuestro gabinete de prensa en Londres atendió la petición directa de la Fashion Editor de la serie. Y a Lilly le encantaron.

¿Habéis notado alguna repercusión en redes o en cifras de ventas desde que aparecieron las bailarinas en Emily in Paris?

El modelo está agotado desde el mismo día en que se publicó la primera noticia. Pero lo hemos repuesto y tenemos más modelos en el mismo estampado vichy que son fenomenales, listos para nuestros próximos paseos primaverales.

Olivia Palermo, Jenny Walton... las 'it girls' de Nueva York adoran vuestras creaciones. ¿Cómo alcanzó la marca tal éxito internacional?

El fenómeno influencer no es nada nuevo y desde el principio de la historia de Pretty Ballerinas, estuvimos muy atentos a las prescriptoras de estilo, supimos enamorarlas con un producto sofisticado y chic, cómodo y divertido. Jenny Walton ha sido nuestra última embajadora, y estamos casi apunto de anunciar una nueva colaboración.

Menorca tiene una reputación impecable en lo que se refiere a confección de calzado. ¿Crees que sí se cuidan estos oficios en la actualidad o es una industria en peligro?

Por suerte tenemos cantera de jóvenes artesanos. Pero es complicado, en un mundo cada vez más tecnológico y digital, encontrar motivación por estos oficios. Es importantísimo poner en valor este tipo de saber hacer. Además, fomenta algo muy importante , una economía basada en lo real, circular y no especulativa.

¿Qué le dirías a alguien que piense que las bailarinas son un calzado anticuado?

Les diría que todo lo contrario. La bailarina es un calzado atemporal e imperecedero. Puedes elevar un look con un par de bailarinas en satén y cristales. Puedes refinar y hacer muy femenino un look más casual con un par de bailarinas clásicas y también puedes animar un look muy sobrio con una bailarina de fantasía. Y además, si son de calidad, son comodísimas.