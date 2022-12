Lily Collins confiesa cuál es su look favorito de la tercera temporada de 'Emily in Paris' La protagonista de la serie quedó flechada por una chaqueta de tul con la que es imposible pasar desapercibida

La moda en Emily in Paris es casi tan importante como la trama, un fenómeno que apenas se ha dado con contadas series de culto, como Gossip Girl o Sexo en Nueva York. Esta tercera temporada, el personaje interpretado por Lily Collins luce alrededor de 43 looks a lo largo de diez episodios, cada uno más llamativo que el anterior. Poco importa que, a su edad, una ejecutiva de marketing en potencia difícilmente pueda costear un armario de bolsos de Dolce & Gabbana o vestidos de Giambattista Valli. Esta fantasía es parte del atractivo que ha convertido al proyecto en uno de los más exitosos de Netflix y a su protagonista, en el icono de estilo más original.

VER GALERÍA

- Test FASHION: ¿Qué personaje de 'Emily in Paris' eres según tu estilo y tu personalidad?

Lily Collins desvela su look favorito de la tercera temporada

Después de tres años encarnando a Emily Cooper, la estadounidense continúa disfrutando cada segundo, sobre todo si ello implica enfundarse en las creaciones de alta costura más espectaculares. Sin embargo, el estilismo preferido por Collins no lo firman Chanel o Dior sino una popular marca de moda rápida: H&M.

Son unas impresionantes mangas de flores de poliéster reciclado violeta confeccionadas a mano que la diseñadora de vestuario Marilyn Fitoussi quiso conjuntar con un vestido corto estampado de cuerpo acorsetado, de Giuseppe di Morabito.

VER GALERÍA

- Vuelve 'Emily in Paris', vuelve el color: recrea sus nuevos looks con prendas de temporada

Esta prenda tan especial aparece en el sexto episodio de la tercera temporada, cuando nuestra protagonista viaja a la Provenza francesa, concretamente a la bucólica mansión de Antoine Laveaux, en compañia de Sylvie, Alfie y Gabriel para promocionar los respectivos lanzamientos de un perfume de diseño con aroma a lavanda y un exclusivo coche deportivo del mismo color.

VER GALERÍA

Una mezcla de lujo y moda asequible

En una reciente entrevista con la edición francesa de la revista Vogue, la actriz confesó su reacción al encontrarse con el conjunto por primera vez: "Es mi favorito de toda la temporada. Cuando lo vi colgado en la percha, parecía arte y no tenía idea de cómo iba a quedarme, pero apenas me lo puse y lo vi en cámara, con el campo de lavandas detrás de mí, pensé: 'Marilyn es una genio. Wow'".

Fitoussi había reservado el vestido de flores hace más de tres años, cuando comenzaron a rodar la primera temporada, pero no había conseguido cómo integrarlo con el personaje hasta que encontró esta chaqueta de la colección cápsula Iris Apfel x H&M, disponible en el momento de su lanzamiento por 299 euros.

VER GALERÍA

La evolución francesa del armario de Emily: así ha cambiado desde la primera temporada

Si alguna vez has vivido en un país distinto al tuyo, sabrás que poco a poco vas adaptando tus costumbres nativas a la cultura local. Esto influye en tu forma de hablar, pensar e incluso, en tu ropa del día a día. No sorprende, por tanto, que el vestuario de Emily Cooper se haya sometido a una sutil transición, en la que se fusionan la estridencia, el colorido y las mezclas de estampados propias del diseño norteamericano contemporáneo con la sofisticada moderación francesa.

VER GALERÍA

- Los arriesgados looks de las protagonistas de 'Emily in Paris' para promocionar la tercera temporada de la serie

Sin embargo, esto no significa que nuestra protagonista será firme abanderada del 'menos es más', según lo desvelado por la intérprete estadounidense en dicha entrevista: "Emily me inspira a ser más atrevida e intentar cosas nuevas, a no ver algo colgado y decir: 'No, eso no funcionaria para mí'. Lo que se mantiene constante, temporada tras temporada, es su naturaleza sin complejos de ser fiel a sí misma (...) Si bien las formas de la ropa pueden cambiar, sus ganas de arriesgar en la vida y en la moda se mantienen".

VER GALERÍA

"A medida que Emily se siente más segura en París, adquiere ese factor de je ne sais quoi tan cool y chic de las parisinas. Su estilo ha pasado de los adornos, los cinturones y las siluetas de reloj de arena a looks de líneas rectas y entalladas con tiros más bajos. Lleva muchos pantalones esta temporada, tiene una voz más fuerte en el trabajo y está ganando mucha confianza. Hay una evolución francesa en sus looks", aseguró la actriz, quien a su vez confirmó que el vestidor de nuestra experta en marketing más querida seguirá madurando en esta dirección. Y tú, ¿también te viste la temporada entera en una sola noche?