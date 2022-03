La historia de las bailarinas ‘made in Spain’ que conquistan a la infanta Sofía y Tamara Falcó 

Hace 10 años, Bárbara Bermejo lanzó su firma de alpargatas customizadas. Después de años dedicada al mundo de la publicidad, trabajando para dar a conocer y mejorar la imagen de muchas marcas, había llegado la hora de cumplir uno de sus sueños: crear una firma de moda. Tras muchas horas de costura, encajes y terciopelos había dado forma a la que sería su primera colección. La puso a la venta a través de internet, en una página web que ella misma había montado en una conocida plataforma de blogs. “Siempre tuve claro que debía ser algo relacionado con la moda, y más concretamente con los zapatos: esa prenda que completa un look y lo hace absolutamente elegante o totalmente desenfadado”, explica. Lo que no imaginaba entonces era que, una década después, la infanta Sofía habría llevado uno de sus diseños en los actos de la Fiesta Nacional o que Tamara Falcó luciría con frecuencia sus modelos. Eso sí, no serían alpargatas.

“En seguida me di cuenta de que las alpargatas eran un producto muy estacional, así que decidí buscar un producto mucho más atemporal y que se pudiera llevar siempre: las bailarinas. Yo sabía perfectamente qué tipo de bailarinas quería hacer, sólo me faltaba encontrar alguien que me las fabricara. Me reuní con muchas fábricas sin tener mucha idea del complejísimo mundo del calzado. Me cerraron muchas puertas por ser una marca pequeña, pero al final encontré una fábrica que accedió a trabajar conmigo. Tardaron 6 meses en servirme 68 pares de bailarinas. Sigo trabajando con ellos y aún se ríen y me confiesan que me atendieron por mi incansable insistencia. Llamé y llamé durante 6 meses cada lunes para ver cómo iban, hasta que, por fin, recibí mis bailarinas”. Así nació Quiero unas Bobo's.

- ¿Por qué bailarinas?

La bailarina es un básico atemporal que toda mujer debería tener en su armario. Son un zapato muy femenino y delicado que te permiten caminar de manera ligera y moverte con agilidad. Para mí la bailarina desmitifica la creencia de que el zapato plano no estiliza, yo creo que no hay nada más sensual que una pierna que acaba en una delicada bailarina plana. Además, creo que es un zapato que sirve para cualquier ocasión.

- Empezaste con bailarinas hace 10 años, pero ahora mismo en Quiero unas Bobo’s es posible encontrar zapatillas, botines, tacones… ¿algo más (incluso fuera del mundo del calzado) próximamente?

Mi mente no puede dejar de pensar en nuevos proyectos y en cómo hacer crecer la marca, pero después de todo lo que ha pasado con la pandemia es complicado soñar… Aún así mi idea es ampliar el equipo e invertir en capital humano y justo a final de mes tendré un lanzamiento de un producto que no son zapatos. También me interesa el mundo de la cosmética y soy una fiel defensora de las colaboraciones con otras disciplinas, personas o marcas.

- ¿Tenías claro que querías apostar por un producto made in Spain?

Nunca me he planteado fabricar en otro lugar. Viví la fiebre made in China cuando empezaba, pero yo jamás dudé en que uno de los valores de mi marca era precisamente el made in Spain, presente en mi etiqueta desde siempre… En nuestro país somos expertos en hacer zapatos y me siento orgullosa de decir que llevo más de 10 años fabricando mis zapatos en Alicante. Aún sigo haciendo varios modelos en la misma fábrica dónde empecé. Me gusta ver cómo trabajan, ver a la gente fabricar mis zapatos con sus manos expertas y oírles contar que sus padres también se dedicaban al calzado.

- El exclusivo vestido azul con el que la Reina rompió una tradición: hablamos con su diseñadora

- Uno de tus grandes logros ha sido que prescriptoras de estilo como Tamara Falcó e Isabel Preysler hayan elegido tus diseños. ¿Qué sentiste la primera vez que viste a Tamara con unas Bobo’s? ¿Sabías que las tenían?

Bobo’s llegó a Tamara por su estilista y, como sabes, uno nunca sabe si finalmente el personaje se pondrá lo que está previsto… Pero en este caso se puso mis zapatos encantada y de hecho le gustaron tanto que le regaló unos a su madre. El primer día que la vi con ellos me hizo mucha ilusión ya que para mí ella es una mujer muy elegante y súper femenina, valores que defendemos en la marca. Sé que los usa mucho porque la veo en su redes y para mí no hay mayor satisfacción que ver que la gente usa mis zapatos.

- ¿Y la infanta Sofía? ¿Qué puedes contarnos, tenéis constancia de que habían encargado tus diseños desde el Palacio Real?

Todos sabemos que desde hace tiempo la Casa Real apoya a marcas españolas de moda y que su Majestad concretamente elige el producto español para asistir a sus eventos. Tenemos una gran industria y nadie mejor que ella para servir de altavoz del producto nacional. Yo sabía que conocían mi marca y que algunos modelos encajaban tanto a la Reina, como a las Infantas, así que podría ser que en algún momento pudieran llevarlos.

- El día 12 de octubre, cuando la Infanta llevó tu diseño, se os cayó la página web y creo que el modelo que llevó la Infanta se agotó en la mayoría de tallas. ¿Qué supone para una firma como la tuya que ellas lleven tus diseños?

La web se cayó por el volumen de visitas y no tanto por las ventas. Justamente el modelo que llevaba la Infanta es un modelo muy popular que ya estaba agotado en muchas tallas. Lo reponemos siempre, pero justamente estamos ahora en plena fabricación. En mi caso, no es sólo lo que supone que la Infanta luciera mis zapatos, sino que los luciera en un día como el 12 de octubre en el que tanto lo que lleva ella, como su madre es noticia en toda la prensa. Es decir, creo que fue una suerte que eligiera Bobo’s para llevarlas justamente el día de la Fiesta Nacional y que eso supuso mucho mayor impacto que cualquier otro día.

- ¿A qué crees que se debe el éxito de tus diseños?

Creo que he sabido reinterpretar diseños clásicos y atemporales, siempre con un toque y personalidad propia. No es fácil encontrar cada temporada las mismas hormas, que calcen bien, que favorezcan, tengan buena calidad y, además, un precio asequible. Podíamos decir que la fórmula del éxito sería el diseño + calidad + precio y, lo más importante, todo el cariño que pongo cada día en que esto funcione!

- ¿Quién querrías que llevara unas Bobo’s?

Si tuviera que definir a nuestra clienta ideal sería una mujer que sigue la moda con ciertos límites porque también valora mucho la elegancia de las prendas atemporales y clásicas (incluso retro) y las renueva con cierto toque rebelde y gamberrillo…Una mujer que cultiva su discreción para no pasar desapercibida. Y si tuviera que dar algún nombre, me gustan de siempre y admiro a personajes como Kate Moss, Sienna Miller o Garance Dore… ¡Y creo que a Olivia Palermo le quedarían muy bien unas Bobo’s!

- Esta temporada la nueva colección se llama Habitación N.20. ¿En qué están inspirados estos modelos?

Es una campaña con la que queremos reforzar la idea de que Bobo’s tiene zapatos para llevar desde la mañana, a la noche. Reinventamos los básicos para que se conviertan en el aliado perfecto para tu fondo de armario. ¿Qué zapatos te llevarías a un hotel donde pasarás el resto del invierno? Así comienza esta historia en la que queremos demostrar que en Bobo’s tenemos un zapato para cada momento del día, para cada ocasión o para el tipo de mujer que seas. Porque seguimos ofreciendo nuestros modelos más icónicos para tu día a día, con nuevos colores, nuevos materiales y algunos detalles que los hacen únicos.

- ¿Cuáles son tus planes de futuro?

Seguir trabajando cada día para poder calzar a muchas mujeres.

- Copia por 34 euros la blusa de Tamara Falcó con efecto 'cintura de avispa'