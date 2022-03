Copia por 34 euros la blusa de Tamara Falcó con efecto 'cintura de avispa'

Tamara Falcó ha demostrado en infinidad de ocasiones haber aprendido de su madre a adaptar las tendencias de cada momento a sus gustos personales, así como a escoger los diseños que mejor le sientan y no sucumbir a diseños punteros que no encajan con su imagen. La aristócrata sabe bien qué prendas le favorecen a su silueta, y no duda en recurrir a las mismas fórmulas, reinventándolas para crear nuevos conjuntos, siempre fieles a su imagen. Uno de sus patrones de referencia es el wrap, es decir, el envolvente, el cual se ha popularizado en los últimos años debido a que está ideado para adaptarse a todo tipo de cuerpos.

Un diseño infalible

A finales de julio, Tamara asistió a una conferencia en la Catedral de Burgos, una cita para la que escogió un conjunto en clave black&white totalmente apropiado: elegante y minimalista pero con toques especiales. Estaba protagonizado por una estratégica blusa cruzada de escote en 'V' -otro detalle que afina el cuerpo-, manga francesa abullonada y lazada lateral con un favorecedor efecto 'cintura de avispa'. Se trataba de un modelo de Claudie Pierlot, confeccionado de manera sostenible, cuyo precio original era de 195 euros pero llegó a estar rebajado a 117.

Ella la combinó con un pantalón negro de tiro alto para aportar una imagen más sobria y formal, y remató con unas alpargatas clásicas de cuña alta, pero una de las grandes ventajas de esta blusa es su versatilidad, puesto que igualmente nos la imaginamos con una minifalda, unos vaqueros largos o unos shorts.

Además, a pesar de que la diseñadora estrenó esta pieza en pleno verano, lo cierto es que resulta ideal para la temporada de entretiempo e incluso de otoño, así que se convierte en una inversión ideal en estas últimas rebajas en las que encontramos auténticos descuentazos. Te proponemos una camisa muy similar a la de Tamara, de tono y corte idénticos y adornada también con detalles troquelados, para que renueves tu armario de cara a la nueva temporada.

COPIA LA BLUSA CRUZADA DE TAMARA FALCÓ

Comprar por ( 59,95 ) 34,95 euros

