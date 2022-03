Tamara Falcó compra en las rebajas la blusa bordada de diseño 'vintage' que hace tipazo La aristócrata apuesta por una romántica prenda con truco para impactar en su último look con alpargatas

El pasado 10 de julio, en la boda de Felipe Cortina y Amelia Milán en Bullaque (Ciudad Real) a la que acudió acompañada de su novio, Iñigo Onieva, Tamara Falcó renovó todos los códigos más tradicionales de invitada al combinar su vestido floral de volantes con unas alpargatas. Este calzado cómodo propio de los meses cálidos se ha convertido progresivamente en su ‘obsesión’ y con él consigue auténticos lookazos. El último nos llega desde la Catedral de Burgos, donde la marquesa de Griñon y empresaria de moda ha participado en una conferencia. Una ocasión en la que además, ha demostrado su lado más innovador con una prenda cruzada, tendencia que también le fascina y con la que logra una estilizada figura.

Una blusa sostenible de inspiración 'vintage'

En la conferencia Dialogos en la catedral para la concordia, Tamara Falcó ha definido su imagen con una blusa wrap en color blanco y negro que se anuda estrategicamente en un lateral y genera un efecto cintura de avispa. Con mangas abullonadas en corte oversize y bordado calado en contraste, se trata de un diseño de Claudie Pierlot que figura con rebaja ( 195 117 euros). Además, es una prenda sostenible, pues ha sido fabricada con algodón procedente de la agricultura ecológica para "respetar el moedio ambiente y ser socialmente responsable", como preceisan desde la firma.

Para combinarla, Tamara Falcó la acompaña de un pantalón en tono oscuro que presenta una doble botonadura frontal que también contribuye a conseguir un efecto fit de forma visual. Como complementos, se decanta por unas alpargatas de cuña en color marrón, que, curiosamente, recuerdan a uno de los diseños que guarda en su calzador la reina Letizia. Culmina su look, con un bolso de rafia de estilo bandolera.

Las alpargatas 24/7

Además de innovar como invitada o acompañarla en sus look de trabajo, Tamara Falcó también ha encontrado en las alpargatas el complemento perfecto para sus viajes. Hace unos días, la empresaria y aristócrata disfrutó de una escapada a Valladolid junto a su novio, Iñigo Onieva. Un viaje en el que nos demostró cómo conjugar este calzado con un vestido rojo que figura como un best seller de su propia firma de moda, TFP by Tamara Falcó. Esta es una creación rebajada de finos tirantes con lazada y cuerpo encorsetado que se contrastaba con falda evasé, la había llevado, poco antes, la supermodelo Blanca Padilla para una cena romántica.

