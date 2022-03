La Reina desafía al verano con vestido de 'tweed' y alpargatas de cuero

Tan solo quedan tres días para que ver a don Felipe VI y doña Letizia participar junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en la ofrenda nacional al apóstol Santiago en la Catedral de Santiago de Compostela (La Coruña). Sin embargo, hasta ese momento familiar que tendrá lugar a las doce del mediodía, todavía quedan varios actos de agenda real por resolver por parte de los Reyes. Uno de ellos ha tenido lugar esta misma mañana. A las 10:30 horas, la Reina, que el pasado martes daba un inesperado giro a su vestido español de falsos lunares con el que lució piernas tonificadas y dio la vuelta al mundo, ha acudido a una reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Madrid, donde ha recurrido de nuevo al made in Spain con su modelo de Adolfo Domínguez.

Vestido midi y alpargatas, la fórmula infalible

Para este compromiso, la Reina ha querido apostar por una fórmula que le gusta especialmente en los meses de verano, conjugar un vestido de largo midi con alpargatas de cuña. De hecho, así quedo patente con sus looks durante su gira autonómica por España el pasado año, en la que, además, nos demostró otras combinaciones posible a la hora de lucir este calzado cómodo y con sello español.

Sin embargo, el factor sorpresa vuelve a apoderarse de la Reina, pues elige dos piezas que no esperabas ver en días de altas temperaturas. Por ejemplo, doña Letizia rescata como prenda central de su look veraniego un vestido en tweed, género más propio de jornadas menos calurosas. Desafía así todas las normas de moda no escritas con esta elección, que no es nueva. Se trata de un modelo en tonos neutros con cuello a la caja, manga francesa y acabados desflecados que estrenó el 28 de mayo de 2018 en un almuerzo ofrecido en honor de Margarita de Rumanía y su marido, el príncipe Radu, en el Palacio de la Zarzuela. Es la primera vez que lo recupera.

Otra de las piezas que desafía a las altas temperaturas es haber elegido un calzado en cuero para la ocasión. De este material, son sus alpargatas con cuña de esparto, de Uterqüe, que ha añadido a su look de trabajo. Tampoco son nuevas. De hecho, llevan en su calzador desde agosto de 2019. En concreto, las estrenó junto a su mono verde de Mango para acudir al cine junto la reina emérita doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía. No es la primera vez que las recupera, ni la primera vez que cambia las tiras que se anudan al tobillo en acabado étnico por unas a juego con el resto de la pieza.

En el día de hoy, doña Letizia completa su look con un cinturón de piel marrón para definir mejor su silueta dado el corte despegado de su vestido (detalle que le diferencia del día en el que estrenó esta creación de Adolfo Domínguez) y su bolso blanco de Furla, modelo Metropolis (lo conserva desde 2018). Además, luce sus pendientes de aro con forma de cañas de bambú, que ya figuran como favoritos; y su inseparable anillo de Karen Hallam, una preciada joya que le regalaron sus hijas.