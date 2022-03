Olivia Palermo estrena (y agota) el vestido playero más asequible de Manhattan

Si quieres aprender de estilo neoyorquino y convertirte en una experta, lo mejor que puedes hacer es seguir muy de cerca a Olivia Palermo. La socialité y empresaria lleva años dando lecciones de moda cada día, mostrando así desde su facete más preppy y elegante, hasta su lado más effortless y fácil de copiar. Y eso último es precisamente lo que acaba de hacer, siguiendo las tendencias de moda primavera-verano 2020, como siempre, y convirtiendo un simple vestido de playa low cost en el más codiciado de la semana. De hecho, ya está agotado.

Olivia Palermo agota el vestido playero más 'low cost' del verano

Aunque suela reccurir a las grandes firmas de lujo para conformar sus mejores looks, lo cierto es que no es la primera vez que Olivia Palermo alegra el día a sus seguidoras con alguna que otra pieza de lo más asequible. La reina de Manhattan también sucumbe a los encantos de la moda low cost y, en esta ocasión, lo ha hecho con este vestido playero, estampado y con escote bardot y volantes que arrasaba en New Look.

En este caso, Olivia Palermo elegía el vestido más cómodo con registro playero para conseguir un look urbano 100% cómodo. Y, aunque el diseño low cost habla por sí solo, lo cierto es que uno de los dones de la it girl es acertar también con los accesorios y hoy no ha sido ninguna excepción. Concretamente, Olivia combina el diseño estampado de New Look con unos bonitos mules bordados y con suela plana de Alberta Ferretti, así como con un capazo de playa, gafas de sol de Westward Leaninng y un pañuelo a juego cubriendo su mascarilla.

Desde que el uso de la mascarilla es obligatorio, Olivia Palermo recurre siempre a un bonito pañuelo estampado que la cubra. Elegancia ante todo. En este otro look, la neoyorquina también se rinde a los encantos de un total look estampado, fluida y cómodo que combina con otros de sus mules de Alberta Ferreti.