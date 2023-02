Eva González deslumbra con su escote 'rasgado' y los pendientes que gustarían a doña Letizia

A sus 42 años, Eva González puede presumir de ser una de las mujeres con un estilo más cautivador. Si en su día a día nos fascina con tendencias cómodas y a la última en las que no falta ropa y complementos de Zara, sus elecciones de fiesta no dejan a nadie indiferente. Y es más, los halagos hacía sus apuestas suelen ser de lo más positivos. Ahora, su último compromiso profesional ha vuelto a convertir a la modelo y presentadora de televisión no solo en la invitada perfecta, sino en la más fascinante. Además, en su estilismo que atrapa la atención por su escote ‘rasgado’, hay una joya que conecta directamente con los gustos de doña Letizia.

Un vestido con sello español y original escote

Ayer por la noche, Eva González acudió a un compromiso profesional en el Teatro Real de Madrid en el que ejerció como presentadora. Para la ocasión, la sevillana eligió un vestido azul marino de un diseñador que le encanta y que ha fascinado a la jet set andaluza, Roberto Diz. El creador gallego, favorito también de Inés Domecq, es un artista a la hora de crear looks de invitada con los que sorprender. Y el de la exMiss España no era para menos, sobre todo, por su original escote que parecía rasgado con una cuchilla y que nacía de la cintura para recorrer el pecho y prolongarse por el hombro hasta la espalda, que también quedaba al descubierto. Además, este se enmarcaba con unas bandas onduladas que le daban un toque arquitectónico a la pieza.

Unos pendientes que conectan con doña Letizia

Para complementar su vestido azul marino con manga larga y fajín marcando la cintura, Eva González eligió unas sandalias de tiras negras de Martinelli X Redondo Brand (modelo Loren). Por otro lado, también llamaron la atención sus pendientes que, curiosamente, conectan con el joyero de doña Letizia. Estos pertenecen a la firma Gold&Roses, una de las favoritas de la esposa del rey Felipe VI.

No es la primera vez que Eva González recurre a este sello. De hecho, en el bautizo de su hijo, Cayetano, el 1 de junio de 2019, la modelo y presentadora de televisión lució de esta firma su diseño con forma de doble daga que también tiene doña Letizia. Los que llevó ayer en el Teatro Real todavía no figuran en el joyero de la Reina, aunque bien podrían estar en un futuro pues tienen un estilo que le es muy propio. En concreto, la sevillana eligió el modelo Luzia 3 Stars (1.565 euros) que presentan una constelación de estrellas en oro blanco de 18 quilates y diamantes.