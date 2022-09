¿Con cuál te quedas? Gigi y Bella Hadid, dos looks opuestos (y supercómodos) con zapatillas Las hermanas Hadid dicen adiós al 'twinning' apostando por conjuntos de estilos muy diferentes en su última aparición

En los últimos años, la tendencia del twinning, o, lo que es lo mismo, vestir a juego, se ha impuesto conquistando no solo a parejas sino también a amigas y hermanas. Prueba de ello son las Kardashian, quienes habitualmente coordinan sus conjuntos a nivel cromático, o las Hadid, que siempre buscan un punto en común para sus looks, tanto en la alfombra roja como en su día a día. Sin embargo, este verano Gigi y Bella han ido distanciando sus estilos dejando atrás esa moda, y la última prueba de ello nos la han dado hace apenas unas horas, cuando han acudido juntas a disfrutar del torneo de tenis US Open en Nueva York.

Un estilo para cada Hadid

Lo único que tienen en común los looks de las hermanas para asistir a esta importante cita deportiva es la comodidad. A partir de ahí, cada una ha escogido prendas muy diferentes. Gigi, fiel a su minimalismo, se ha decantado por un mono rojo de escote recto, tirante fino y bajo ligeramente acampanado que dejaba parte de la espalda al aire. Lo ha combinado con unas deportivas blancas de plataforma pertenecientes a la colaboración entre la firma Off-White y Nike, y ha rematado con bolsito de mano de Louis Vuitton y gafas de sol redondeadas de Tejesta.

La apuesta de Bella

Por su parte, la hermana pequeña ha seguido haciendo gala del rompedor estilo Weird Girl al que lleva sucumbiendo varios meses. Esta corriente, que literalmente se traduce como 'la chica rara', está inspirada en la moda Harajuku de la cultura japonesa y consiste en mezclar colores, texturas y estampados rompedores para conseguir un look impactante. En esta ocasión, ha optado por tonos neutros mediante prendas de patrón muy original: una chaqueta blanca de cuello chimenea con creamalletas y bajo entallado y una falda beis con riñonera incorporada.

Además, para rematar ha sumado unos calcetines blancos altos y unas zapatillas estilo bolera en tono marrón, así como unas gafas de sol tipo motera y una diadema de picos como las que llevábamos de adolescentes.