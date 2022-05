GALA MET 2022 La decisión sostenible de Emma Stone: reciclar su segundo vestido de novia y lucirlo en público La estrella de Hollywood muestra por primera vez el diseño 'after party' de Louis Vuitton que llevó en su boda con Dave McCary en 2020

Sin duda, uno de los grandes acontecimientos del año es la gala MET en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. En su edición de 2022, bajo el título de In America: a Lexicon of Fashion y con el foco puesto en la Edad Dorada estadounidense, son muchos los looks que se han hecho virales. Sin embargo, entre ellos, ha habido varios que han apoyado el compromiso circular de la moda en apoyo al medio ambiente y han dado una segunda oportunidad a creaciones con historia. Un ejemplo, lo vemos en Kim Kardashian quien recuperó el vestido de Jean Louis con el que Marilyn Monroe cantó el Cumpleaños feliz a John F. Kennedy en 1962. Siguiendo la esta estela de reciclar antes que estrenar también encontramos a Emma Stone.

Por fin, muestra su vestido de novia after party al público

Confiando en su firma de cabecera, Louis Vuitton, Emma Stone lució un minivestido muy fluido en estilo bailarina con finos tirantes, escote en V y falda rematada con bordados de paillettes y plumas. A pesar del corte flapper de esta pieza que está muy en sintonía con las tendencias que más se demandan en la actualidad, no es una apuesta temporada. Es más, es una pieza diseñada por Nicolas Ghesquière muy significativa para la actriz que ya la había llevado, aunque no en público. En concreto, fue su segundo vestido de novia, pues lo llevó como elección after party en su boda íntima con el guionista y director Dave McCary en septiembre de 2020.

Novia a la fuga

Sin embargo, Emma Stone no fue la única invitada que se vistió de novia en la gala MET 2022. Con una creación inspirada en la película Novia a la fuga (1999) que protagonizó Julia Roberts, Kylie Jenner también apostó por una propuesta nupcial. Eso sí, muy diferente, pues estaba compuesta por un cuerpo encorsetado y camiseta, falda voluminosa de volantes y gorra realzada con velo y detalle floral. En concreto, se trataba de una creación de Off-White (Otoño/Invierno 2022-2023), firma tras la que se encontraba el fallecido Virgil Abloh, a quien la hermana del clan Kardashian ha querido rendir tributo con su look.