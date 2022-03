Victoria de Marichalar, Gigi Hadid y otras emotivas reacciones a la muerte de Virgil Abloh

El mundo de la moda está de luto tras la muerte de Virgil Abloh a los 41 años. El diseñador, director creativo de su firma Off-White y de las colecciones masculinas de Louis Vuitton, fallecía víctima de un cáncer que le fue diagnosticado en 2019. La triste noticia generaba gran dolor entre los grandes amigos dentro que este genio se fraguó dentro de la industria. Bien sabida es la estrecha relación que mantenía con las hermanas Gigi y Bella Hadid, por ejemplo. De hecho, ellas dos han sido de las primeras en reaccionar con emotivos mensajes que han compartido con sus seguidores, junto con fotos donde reflejaban el gran cariño que tenían por este visionario.

VER GALERÍA

-Virgil Abloh y sus incondicionales, así ha sido su debut para Louis Vuitton

Las emotivas palabras de Gigi Hadid

"Estoy desconsolada por la pérdida de mi querido amigo, y un amigo del mundo, Virgil Abloh. Fue 1 de 1. Su amabilidad y generosidad enérgica dejaron una impresión duradera en cada vida que tocó: hizo que todos se sintieran vistos y especiales. Él será profundamente extrañado, apreciado y celebrado por mí y todas las personas e industrias que han tenido la suerte de trabajar y conocer la verdadera supernova detrás de este hombre. Lo imagino ahora como nuestro Mickey Mouse... por siempre con nosotros, por siempre adorado, por siempre mágico, por siempre guiándonos con esa DIVERSIÓN especial de Virgil; Estoy seguro de que así es como quería que lo recordaran, pero nunca volverá a ser lo mismo sin él en la habitación.

Seguirás inspirándome todos los días, V. Me siento bendecida y honrada por cada momento. Descansa tranquilo, amigo mío. Eres tan amado. Tú eras la diferencia. Como siempre dijimos ... "Nos vemos pronto en alguna parte ™". Envío mi más sentido pésame, luz y fuerza a Shannon, sus hijos y toda su familia", ha comentado una triste Gigi Hadid. La modelo ha compartido un álbum con fotografías del diseñador. En la primera (una toma en blanco y negro), podemos verles a ambos fundiéndose en un gran abrazo.

VER GALERÍA

También muy emotivas han sido las palabras que ha tenido en su recuerdo Bella Hadid, que las expresa junto a varias imágenes del diseñador: "Estoy perdida... Era alguien para todos. Ese era el poder mágico que tenía. Hizo que cada persona con la que se cruzara se sintiera especial de cualquier manera posible. Incluso cuando el mundo se sentía triste, traía risa, color y belleza. La forma en que tuvo un impacto positivo en todo lo que tocó, y siempre presionó por su cultura/el mundo, es la razón por la que fue un ángel en la tierra y uno para tantos. El alma guerrera más bella. No puedo creer esto".

Y añade: "Rompiste los límites e hiciste todo tuyo. Compartiste tu amor infinitamente. La forma en que funcionaba tu cerebro estaba más allá de cualquier cosa, y la forma en que hiciste cada cosa en la vida por tu familia, amigos y para mejor... Te vamos a extrañar mucho V. Realmente me viste y me apoyaste en todos los niveles. Como lo hiciste con muchos de nosotros. Una luz etérea. Siempre te inspiraste para seguir esforzándote, trabajar duro y ser amable. No importa qué. Estoy pensando en enviarle amor y oraciones a su hermosa Shannon, a sus hijos y al resto de la familia Abloh. Estoy devastada. Serás tan extrañado y apreciado V. "POR EL INFINITO ..." Vuela alto mi hermano Libra. Sé que ahora estás vigilando el mundo. Te amo de por vida .🌎 #FUCKCANCER".

El cariño de las supermodelos

Sin duda, la arrodolladora personalidad y gran cariño de Virgil Abloh caló profundamente en el corazón de las supermodelos. De ahí, que no solo Gigi y Bella han querido compartir sus muestras de dolor. "Lamento mucho escuchar sobre el repentino fallecimiento de @virgilabloh. Influyó en toda una generación en la moda y, en el camino, rompió techos de vidrio y voló la tapa del status quo en esta industria. Sacudió las cosas de todas las formas correctas. Recuerdo que Gigi me lo presentó hace unos años y pensó en lo dulce y humilde que era, a pesar de todos los elogios de la industria que se dirigían hacia él. Siempre parecía que manejaba la atención que tenía con gracia y una cálida sonrisa. Hace tres semanas estuve con él en su exhibición de arte retrospectiva y recuerdo haber terminado el recorrido por el museo y pensar en todo lo que había logrado hasta ahora y preguntarme qué haría a continuación. No tenía idea de que sería la última vez. Irse demasiado pronto es quedarse corto, pero ahora depende de nosotros tomar la positividad que él puso en el mundo de la moda y llevarlo más lejos. Mis pensamientos están con su familia y amigos cercanos en este momento 🖤", ha comentado Coco Rocha junto a un retrato del diseñador.

Nadie puede creerlo

Natalia Vodianova: "Hermosos consejos para las generaciones futuras capturados durante nuestro reciente viaje a Doha. No puedo creer que se haya ido. Descansa en paz, alma increible, Virgil Abloh. Tu luz nunca se apagará". Mariacarla Boscono: "No hay palabras para describir la inmensidad de la pérdida de Virgil Abloh no solo como un gran innovador sino también como un ser humano maravilloso. Su presencia iluminó la habitación, su sonrisa te hacía sonreír. Me siento verdaderamente bendecida por tener la oportunidad de cruzarme en esta vida con él. Que descanses en paz Virgil. El cielo está bailando contigo ahora. Mis oraciones van a su familia". Amber Valletta: "Esto es demasiado para comprender en este momento. Virgil, eres la llama más brillante con tanto talento. Dejaste una impresión imborrable en muchos y nos tocó a todos. Me duele el corazón por todos los que te aman. Enviando a su familia pensamientos de paz y amor. Nuestro último texto aquí lo dice todo. Estás en todas partes ahora y siempre".

VER GALERÍA

Kendall Jenner: "No puedo creer que esté escribiendo esto. Si tuviste el privilegio de conocer a Virgil, fuiste uno de los afortunados. Era la persona más amable, positiva, humilde, alegre y llena de luz que he conocido. Tenía la manera más maravillosa de hacerte sentir tan especial. Su sonrisa genuina calentaría tu corazón. Luchar contra su enfermedad en privado explica perfectamente el tipo de hombre que era, nunca quiso que nadie se preocupara por él. Hemos perdido a un querido amigo. No hay palabras que hagan justicia a mis sentimientos en este mismo momento, pero lo que puedo decir es que estoy absolutamente desconsolada. Por su familia, sus hijos, su esposa y cualquier persona que lo quisiera profundamente".

"V nos enseñó a mí y a todos nosotros una lección muy importante, aunque sabía que tenía poco tiempo, era brillante, amable y estaba lleno de amor. Todos necesitamos un poco de Virgil en nosotros. Nos deja con su influencia, para crear y cambiar el mundo. Hiciste exactamente eso Virgil. Nuestro ángel aquí en la tierra, ahora está sobre nosotros. ¡¡¡¡Te amo V!!! Te extrañaré V. Me siento bendecida de haber sido tocada por tu energía. Sé que estás creando las mejores vibraciones allí. Descansa tranquilo y poderosamente hermoso, Virgil. Hasta la proxima", concluye Kendall Jenner, muy afectada emocionalmente.

VER GALERÍA

El inolvidable vestido de novia de Hailey Baldwin

"Virgil cambió por completo la forma en que veía el estilo y la moda de la calle, la forma en que veía las cosas me inspiró profundamente. Nunca podré expresar completamente lo agradecida que estoy de haberlo conocido y trabajado con él, desde caminar en sus pasarelas hasta que él diseñara mi vestido de novia y todos los demás momentos increíbles en el medio, sentí que siempre me apoyaba. Era alguien que siempre traía vida, carisma, amor y diversión a cualquier situación y a cada habitación en la que entraba. Una mente creativa única en una generación que es tan rara y nunca olvidaré su impacto. Te amamos Virgil", comparte Hailey Bieber Baldwin.

VER GALERÍA

-La espectacular boda de Giorgia Gabriele, ex de Gianlucha Vacchi

También Virgil creó la pasada primavera el vestido de novia de la modelo y diseñadora Giorgia Gabriele. De hecho, ella ha querido acompañar su recuerdo con una imagen en la que aparece junto a él en el día de su boda. Tampoco ha querido perder la oportunidad para rendirle un sentido homenaje a través de un mensaje: "Solo 'gracias' por todo. Un genio, un alma pura que ha dejado huella en la cultura y en nuestro corazón... ¡Te extrañaremos V! Vuela aún más alto".

VER GALERÍA

Reacciones desde todo el mundo

El talento del diseñador estadounidense traspasó fronteras. Por eso, las reacciones se han generado desde todas las partes del mundo. En España, por ejemplo, Blanca Padilla ha querido recoger en su perfil social la noticia de este triste adiós para darlo a conocer a todos sus seguidores. Por su parte, Victoria de Marichalar ha publicado en sus historias efímeras una imagen junto al creador realizada el pasado mes de julio durante una cena organizada por Louis Vuitton en París. Junto a esta instantánea para el recuerdo, solo ha necesitados dos emoticonos para señalar su tristeza: un corazón roto y la paloma de la paz.