Zendaya reafirma en Londres su estatus como icono de moda con dos looks inolvidables Volúmenes, lentejuelas, transparencias... la actriz no solo arrasa en la gran pantalla sino también en la alfombra roja

Dune ha sido, sin duda, uno de los grandes estrenos del año, y, tras haberse tenido que posponer debido a la pandemia, esta superproducción de Hollywood por fin ha visto la luz y está arrasando en taquilla. A pesar de llevar ya varias semanas emitiéndose, la gira promocional todavía no ha finalizado, por lo que sus actores continúan asistiendo a eventos para publicitar la cinta. Ayer tuvo lugar una proyección especial en la londinense plaza de Leicester, cita en la que Zendaya demostró una vez más por qué no solo es una de las grandes promesas del séptimo arte sino también del mundo de la moda.

El estilo único de la actriz del momento

En los últimos años, los looks de la actriz han dado la vuelta al mundo, y es que no son para menos. Ha demostrado que adora ir un paso más allá de las tendencias, arriesgar e innovar bebiendo de referencias vintage pero fusionándolas a la vez con detalles futuristas para crear conjuntos que no dejan indiferente a nadie. Cuando pensábamos que no podía sorprendernos más, ha vuelto a brillar con dos vestidazos en Londres con apenas unas horas de diferencia, los dos impresionantes pero muy diferentes. Eso sí, ambos fieles al universo estético de la película que presenta, y es que otro de los puntos fuertes de Zendaya es que siempre intenta rendir homenaje a sus trabajos a través de la moda.

Baño de lentejuelas

Para pisar la alfombra roja, se decantó por un entallado vestido de corte sirena con cuerpo ceñido finalizado en cola confeccionado en un tejido cuajado de lentejuelas en tono crudo. El toque espectacular lo aportaba el juego de volúmenes del escote, que subía por los hombros y caía por la espalda, dejando una espectacular abertura trasera. Se trataba de una pieza diseñada por Rick Owens, que acompañó con joyas de oro blanco y diamantes de Bvlgari. Remataba con un original look de belleza, comenzando por el recogido engominado y finalizando con un potente delineado en tonos rosas y azules.

Cambio exprés para la afterparty

Después de la proyección, el elenco y algunos privilegiados invitados se fueron de fiesta por la capital inglesa, y Zendaya decidió cambiarse de ropa, eligiendo otro súpervestido que nos dejó sin palabras. Totalmente fiel a su estilo y a la citada imagen de la película, optaba por una creación personalizada de la diseñadora Nensi Dojaka, una prenda lencera semitransparente con cut outs estratégicos, gran abertura en la pierna y un corazón bordado en el escote.