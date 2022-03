Tres looks de riesgo en un mismo día: Zendaya arrasa en París

En cuestión de meses, Zendaya ha pasado de estrella infantil a protagonista de los proyectos televisivos y cinematográficos del momento, situándola en boca de todos. Y si a esto le sumamos su reservado romance con el también joven actor de Spider-man Tom Holland, así como su largo historial de posados de impacto sobre la alfombra roja, desaparece cualquier duda. En este último aspecto, la intérprete de 25 años tiene una maestría, a pesar de su corta edad, pues con la ayuda de su estilista Law Roach, ha conseguido lucir (mejor que en las pasarelas) los más sorprendentes y rompedores vestidos de alta costura. Durante la gira promocional de su último gran estreno, Dune, donde comparte pantalla con Thimothée Chalamet, ha comprobado nuestra hipótesis una y otra vez, empezando por el vestido de cuero 'efecto mojado' con el que sorprendió en Venecia y, de nuevo, con sus últimos looks en París. En la ciudad del amor y de la moda, más es más, y por ello ha decidido sacar la artillería pesada: tres estilismos de infarto en menos de 12 horas.

Se superó con este cropped top radical

Tras su paso por Venecia, la expectación en torno a su siguiente look de red carpet solo incrementaba con los días, aunque no se hizo esperar. Anoche asistió al photocall de Dune en Le Grand Rex de París con un cropped top de riesgo que dejó a todos boquiabiertos, en conjunto con una falda de corte sirena con cola de pelaje en color burdeos. La impresionante propuesta viene de los archivos del reciente director creativo de Alaïa, Pieter Mulier, quien para la colección Primavera/Verano 2022 reinventó los códigos clásicos de la marca que ahora lidera, ganándose el corazón de royals como Rania de Jordania. Para rematar el estilismo, añadió un par de sandalias oscuras de Jimmy Choo y dejó su pelo afro al natural. Minutos antes del evento, Roach hizo público un vídeo de la actriz bailando al ritmo de Grown Woman, de Beyoncé, quien pudo haber sido perfecta inspiración para este look, ya que no sería la primera vez que Zendaya la toma como referente de estilo.

De día, un cambio de registro futurista

En los momentos previos a la glamourosa alfombra roja, Zendaya se mimetizó con la trama de Dune, una cinta de ciencia ficción situada en una guerra interestelar, para un posado con sus coprotagonistas, gracias a este total look de la colección Otoño 2021 de Bottega Veneta con gafas miniatura (al más puro estilo Matrix) cortesía de Thomas Tait. El conjunto de inspiración militar esta compuesto por un vestido de chaqueta estructurada y un innovador pantalón-bota que lleva al extremo el concepto de calzado over-the-knee o por encima de las rodillas.

Tres no es multitud: el look que nadie vio

A pesar de que dos bastaban para ocupar todos los titulares a su paso por la capital francesa, pero la actriz demostró que tiene más de un as bajo la manga cuando su estilista reveló que hubo un tercer look el día de ayer. Mantuvo intacta su fascinación por los cortes de riesgo y las aberturas sin dejar de lado la elegancia. Todavía con las trenzas perfectamente hechas, desfiló con este dos piezas con brillantes de la colección Resort 2022 de David Koma, atrevido creador detrás de algunos de los posados más sensuales de Ester Expósito. Este diseño geométrico le sienta como un guante a Zendaya, pues estiliza aún más su esbelta figura.