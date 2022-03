El próximo superventas de Zara, el vestido sostenible que ya llevó Marta Ortega

A pesar de que Marta Ortega es conocida por su discreción, en las últimas semanas ha protagonizado varias apariciones públicas, todas ellas junto a su marido, Carlos Torretta. La empresaria ha asistido a varios de los enlaces más mediáticos de la temporada, como la de Felipe Cortina y Amelia Millán o la de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet. Precisamente en esta última nos dejó dos lookazos que fueron, como era de esperar, totalmente comentados. Uno de ellos, el que eligió para la cena preboda, adelantaba la que se ha convertido en su tendencia infalible de cara a la temporada de entretiempo, y es que apenas un par de semanas más tarde la repetiría en su cita con la moda madrileña en la Fashion Week de Madrid. Aunque hasta ahora no se sabía quién firmaba aquel segundo conjunto, hoy sabemos que se trataba de una prenda de Zara que seguro que va a estar muy demandada.

VER GALERÍA

Su look misterioso en Fashion Week

El pasado 17 de septiembre, Marta y Carlos acudieron a ver el desfile de Roberto Torretta, quien presentaba sus nuevas propuestas en el marco de la Semana de la Moda madrileña. Una vez más, la pareja acaparó numerosos flashes a su llegada, y la hija de Amancio Ortega enamoró con su look relajado pero totalmente estiloso cuya procedencia no se conocía en aquel momento. En clave bicolor, estaba protagonizado por un vestido de escote redondeado, manga corta y falda midi confeccionado en un tejido ligero en tono crudo y decorado a base de volantes. Lo combinaba con una blazer negra, sandalias de tacón cómodo y un collar fino.

- Marta Ortega llevó antes la tendencia de invitada con la que deslumbró Penélope Cruz en Venecia

VER GALERÍA

Un diseño sostenible con vocación de superventas

Aunque en su momento no sabíamos quién firmaba el vestido de Marta, lo cierto es que no sorprende que pertenezca a Zara, puesto que no son pocas las ocasiones en las que la empresaria ha lucido diseños de la nueva colección de la marca semanas antes de que se pusieran a la venta. Desde hace unas horas, este modelo se puede encontrar en la tienda online, aunque todavía no es posible comprarlo, sino que se encuentra entre las novedades que llegarán próximamente. Eso sí, se ha activado la opción de dar tu dirección de email para que te avisen cuando esté disponible, y no nos sorprendería que se convierta en uno de los próximos éxitos de venta del buque insignia de Inditex. Su precio es de 69,95 euros y pertenece a la selección Join Life, es decir, la de las prendas producidas con tecnologías y materias primas que ayudan a reducir el impacto medioambiental.

- Marta Ortega, una invitada de fucsia con un original diseño relajado y 'taconazos' transparentes

VER GALERÍA

Como comentábamos, a principios de septiembre eligió un diseño similar, también de silueta ancha, largo midi, color claro y decoración a base de capas de volantes. En aquel caso no se trataba de una pieza de Zara, pero ya anticipaba la que iba a ser su tendencia clave para sus looks de invitada en entretiempo.