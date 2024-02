Marta Ortega, junto a su marido, no se pierde el regreso de su suegro Roberto Torretta a la cita con la moda La empresaria no ha querido perderse la vuelta de su suegro, Roberto Torretta, a los desfiles de Fashion Week Madrid

Son muchas las novedades que acompañan a esta 74ª edición de Fashion Week Madrid. Entre las más destacas, encontramos el retorno de nombres significativos de esta cita madrileña con el diseño, pero que estuvieron ausentes en años anteriores. Uno de ellos es Roberto Torretta. El diseñador, uno de los creadores que ha sabido conquistar a la reina Letizia con su fascinante estilo elegante, a la par que urbano, retornaba a estos desfiles tras su última presentación en enero de 2020. Un significativo momento en el que ha contado con el apoyo, entre otros, de su hijo Carlos Torretta y la esposa de este, Marta Ortega.

No es la primera vez que Marta Ortega demuestra el apoyo a su suegro en esta cita madrileña con el diseño. Por lo que no es de extrañar que haya querido acompañarle sobre todo en tan significativo día con motivo de su retorno. Una decisión que, además, nos ha permitido ver cómo la empresaria ha sabido conjugar en un mismo look las tendencias del momento y una funcionalidad muy favorecedora.

Para la ocasión, la hija de Amancio Ortega, que esta semana protagoniza la portada de ¡HOLA! con una excepcional entrevista y fotografías, ha sido fiel a un estilo que le es propio y que recuerda a algunos de sus últimos looks de invitada con los que ha impactado. Por un lado, vemos que luce un vestido bicolor. Se trata de una prenda que presenta volantes en cascada en sintonía con la elección que lució en la preboda de Carlos Cortina y Carla Vega-Penichet en Jerez de la Frontera (Cádiz) a principios de mes. Además, la combina con una cinta oscura que define la silueta, truco que nos hace recordar al diseño con lazada que eligió para estilizar su imagen un día después en este enlace celebrado en tierras gaditanas. Para darle un toque más urbano en sintonía con el estilo que caracteriza a Roberto Torretta, Marta Ortega luce una chaqueta negra y unas sandalias de piel a juego con tiras cruzadas en el empeine.