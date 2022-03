Nuria Roca combina su vestido 'tie dye' que hace cintura de avispa con sandalias veganas La presentadora y actriz no deja de sorprendernos con sus elecciones de moda fuera del trabajo

El pasado viernes 13 de agosto, Nuria Roca se asomaba de nuevo a la pequeña pantalla como presentadora del programa Family Feud. En esta ocasión, estaba fascinante con un corsé transparente y una americana plateada. Esta última prenda se acompañaba de un acabado resplandeciente al estar confeccionada con lentejuelas en su totalidad. Una elección que sintonizaba con su vibrante primer estilismo que mostró en este espacio televisivo nocturno, en el que también ha mostrado una explosión de color con una elección que incluía un básico muy favorecedor de Zara, pues potenciaba su bronceado. Ahora, el nuevo look que nos presenta la actriz y escritora valenciana, que ha pasado unos días de vacaciones en Cádiz con su familia, nos llega desde los muros de su casa. Y no, no defrauda.

-Nuria Roca y Juan del Val: la pareja del momento nos habla del éxito de su relación de 22 años

Empieza la mañana con mucho estilo

Su nuevo estilismo con el que nos da los ‘buenos días’ y comenta estar “lista” para comenzar la jornada viene definido por un vestido camisero de largo midi y acabado tie dye. A pesar de ser una prenda muy holgada, se acompaña de un cinturón coordinado que permite definir la figura al gusto. Para combinarlo, luce un bolso de mimbre, una apuesta muy veraniega que incluso gusta a las royals; y unas sandalias de tiras en tono cámel.

El vestido que luce Nuria Roca lleva el sello de Michonet, una firma de ropa de autor, creada y diseñada por Natividad Pacheco Soldado. En concreto, luce una pieza de seda en color fresa que es única (185 euros), pues el desteñido tiene un carácter artesanal inspirado en técnicas japonesas que “requieren mucho tiempo, por lo que todas las prendas son diferentes”. Por su parte, sus sandalias pertenecen a la marca Alohas, que diseña en Barcelona y trabaja con artesanos en instalaciones de proximidad en Alicante. Una característica de esta compañía es su confección con materiales veganos. El modelo que luce la presentadora se define como Asymmetric Straps Camel y tiene suela cuadrada y tacón grueso (140 euros).

