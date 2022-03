Nuria Roca, protagonista de la noche con su look 'de la suerte': americana plateada y corsé transparente

Para muchos colaboradores televisivos, el verano supone un parón en sus actividades habituales, aunque Nuria Roca es una de las excepciones, pues ocupa ahora el espacio de los viernes por la noche a la cabeza de Family Feud, donde no ha dejado de impactar con sus coloridos y favorecedores looks de chaqueta y pantalón que nos inspiran de cara al otoño. En ellos no pueden faltar esas prendas que son acierto seguro en su vestidor televisivo, como los estampados estridentes, las combinaciones cromáticas prohibidas y los apliques de lentejuelas. Para su última emisión, repitió la fórmula de estilo que le trajo suerte en el gran estreno de su proyecto, brillando en el plató como la estrella que es.

El plateado, la nueva obsesión de Nuria Roca

En la primera gala del programa, dejó la timidez en casa e hizo alarde de su explosivo sentido de la moda con un traje verde esmeralda y camisa de lentejuelas, por lo cual no sorprendió (pero sí fascinó) su último estilismo protagonizado por una americana bañada en cuentas plateadas con efecto de escamas, firmada por Tete by Odette, que fue el elemento principal de un look repleto de detalles especiales. Debajo, llevó un body de tipo corsé con transparencias negras, de Donna Karan, que se fundía perfectamente con sus pantalones rectos tobilleros de Anonyme Designers. Este tipo de cortes son ideales para estilizar las piernas y parecer más alta, aunque -por si acaso- la presentadora prefirió rematar el look con unas sandalias plateadas de tacón alto con acabado reflectante, de Sam Edelman.

Un perfecto estilismo de noche

Para contrastar con el llamativo conjunto de tres piezas tanto luminosas como sensuales, la valenciana se decantó por un look beauty mucho más relajado, desde el pelo hasta el maquillaje. Su peinado consistió en un moño sencillo y elegante a la vez, ideal para mujeres con prisas en temporada calurosa, y apenas lució un sutil sombreado en los ojos con labial rosa. En esta última selfie también podemos apreciar su manicura totalmente desnuda, la cual reafirma que para presumir de un estilismo de alto impacto en las noches de verano, el equilibrio entre sus componente es clave.

Conectó con su compañera Marta Hazas... ¿coincidencia?

Puede ser por la cercanía que las caracteriza después de tantos momentos compartidos en el set de El Hormiguero o tal vez ha sido una agradable casualidad. Lo cierto es que Marta Hazas ha sido la última en apuntarse a la tendencia del plateado, que también hemos visto cobrar fuerza en el street style de la Semana de la Moda de Compenhague. La actriz lució un vestido glitter de escote barco drapeado con mangas francesas y falda ajustada, de Maje, conjuntado con sandalias de tacón metalizadas y un sensual peinado efecto wet o mojado.

