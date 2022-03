¡Rosa y rojo! Consigue rebajado el look 'prohibido' de Nuria Roca La presentadora estrena un alegre diseño floral que combina con una camisa vaquera a modo de 'crop top'

Un jueves más, anoche Nuria Roca participó en la tertulia semanal de El Hormiguero junto a su marido, Juan del Val, y sus compañeras Tamara Falcó y Cristina Pardo. La presentadora, que compagina su sección en este programa con su trabajo en el teatro y un nuevo espacio televisivo que va a conducir próximamente, derrocha en cada aparición pública -así como en sus redes- una gran naturalidad y alegría, algo que, sin duda, también reflejan sus looks. Ha dejado claro que adora los conjuntos llamativos, los colores vibrantes y los estampados potentes durante todo el año, pero, como no podía ser de otra manera, en la época estival este tipo de diseños cobran aún más relevancia. Ayer estrenó una falda estampada ideal para el verano que nos imaginamos tanto para ir al chiringuito como para una cena especial, todo depende de los accesorios que se le sume. Toma nota de cómo la lleva Nuria: te damos las claves para copiar su look.

Básicos reinventados

La prenda en cuestión se trata de un modelo largo de tiro alto y línea 'A' con detalles plisados que está confeccionado en un apetecible tejido rosa decorado con motivos florales en rojo, creando un vibrante juego de color. Está firmada por la casa española Mirto y, aunque se encuentra totalmente agotada, tenemos una buena noticia: está disponible (y rebajada) su versión en pantalón, igual de favorecedora y fácil de combinar. Nuria le ha sumado una sencilla camisa vaquera, pero la ha querido llevar anudada a modo de crop top, un gesto rápido y sencillo ideal para marcar cintura. Además, ha rematado con unas sandalias tipo pala de puntera cuadrada, un auténtico éxito de ventas entre las expertas en moda. ¿Te gusta esta propuesta? Te damos las claves para emularla con prendas de rebajas.

COPIA EL LOOK DE NURIA

Comprar la camisa por ( 54,95 ) 38,45 euros

Comprar los pantalones por ( 225 ) 112,50 euros

