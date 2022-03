La última lección de 'colorterapia' de Nuria Roca conecta con Rania de Jordania

Cada jueves desde el programa televisivo de El Hormiguero, Nuria Roca parece dispuesta a deleitarnos con lecciones de estilo útiles e innovadoras. Con ella, nada parece imposible, pues lo demuestra con combinaciones muy atrevidas que rompen con las normas 'no escritas' de la moda más tradicional. Esto le lleva a llevar vibrantes estampados de forma impensable o a confirmar que no hay tendencia que no estilice la figura por muy difícil que cueste creerlo. Además, el pasado otoño nos desveló cuál era la tendencia con la que estaba "on fire". Hablaba de los colores flúor y, precisamente, esta gama cromática tiene mucho protagonismo en su último look, en el que, además, hace un guiño a un estilo que fascinó a Rania de Jordania hace poco más de un mes.

-Nuria Roca está 'on fire' con esta vibrante tendencia tan atrevida como favorecedora

Color edulcorado vs. tono flúor

En el estilismo que nos acompaña junto a estas líneas, Nuria Roca recupera unos salones en color amarillo neón que ya se han convertido uno de sus básicos más vibrantes y con los que transforma cualquier look en el que los llevo. Eso sí, consigue un incuestionable efecto Wow con ellos dada fuerza visual de su acabado cromático. En concreto, se trata de un modelo con ligera puntera afilada y kitten heel, de Balenciaga.

-Palabra de Nuria Roca: estos paper bag son los que mejor marcan cintura

Mucho mejor cuanto más colores combines entre sí

Sin embargo, no es la única pieza que hace que su estilismos sea una auténtica lección de colorterapia. En contraste, incorpora un cropped top bicolor de la firma Meknes, especializada en la confección de prendas y accesorios en ganchillo, sobre todo, pendientes. También generando un potente mix visual cromático, luce un traje sastre en tono rosa edulcorado. Un dos piezas de chaqueta y pantalón ligeramente pitillo que lleva el sello de French Connection.

-Rania se 'apunta' al club de las reinas y princesas que triunfan con el traje rosa

Precisamente, es este traje en tono pastel el que conecta con Rania de Jordania. Y es que al ver la elección de Nuria Roca es difícil no pensar en el modelo que estrenó la Reina de los jordanos a finales del mes de marzo. De igual forma, esta no es la única royal que ha confiado en las combinaciones de traje y pantalón en rosa edulcorado para definir su imagen, pues doña Letizia, Victoria de Suecia o Kate Middleton son otras mujeres de la realeza que han querido incorporar uno a su vestidor.