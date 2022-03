Nuria Roca está 'on fire' con esta vibrante tendencia tan atrevida como favorecedora En detalles o dominando un look, la presentadora y escritora nos da una lección de estilo con su apuesta más vibrante, los tonos flúor

No hay duda de que Nuria Roca ha convertido la moda en una de sus aliadas para conquistar a todos sus seguidores y siempre con lecciones de estilo fáciles de asimilar (e interpretar). Hemos podido ver cómo adaptaba su armario de verano pensando en la llegada del otoño e incluso rescatar de las rebajas bañadores y bikinis con los que triunfó en las playas gaditanas durante el periodo estival. Y todo ello con elecciones no solo básicas sino también atrevidas, pero siempre favorecedoras. De ahí, que hayamos podido verla con llamativos estampados, incluso combinados entre sí, y complementos muy poderosos que realzan cualquier look... Sin embargo, la presentadora de televisión y escritora tiene una tendencia que le ha enloquecido y por la que está "on fire", como ella misma reconoce, durante este mes de septiembre: los colores flúor.

"Estoy on fire🔥 con el flúor, si no llevo algo flúor no me vale 😳😱😂😂😂🤦🏻‍♀️", comentaba Nuria Roca hace menos de una semana. Y lo hacía acompañando una imágenes en las que muestra durante la grabación del programa El Hormiguero un estilismo en el que estas tonalidades demuestran ser tan atrevidas como favorecedoras. En estas fotos, la presentadora valenciana apuesta por esa tendencia para sus complementos, con lo que también da una lección de estilo de cómo con los detalles se puede conseguir un lookazo. Concretamente, luce un reloj (de G-Socks) y un cinturón en amarillo neón (de Essentiel Antwerp) y unos zapatos rosa flúor (estos de Saint Laurent), que combina con un top verde con mangas puffy y unos pantalones en cuero aguamarina de la nueva colección de Mango.

Unos complementos flúor muy versátiles

Además de atrevidos y del detalle de tendencia que acompaña a estos complementos, Nuria Roca confirma la versatilidad de los mismos. Pues con ellos, se puede lograr un look completamente diferente, pero igual de favorecedor. De hecho, y como ella precisa, son unos complementos "mega repetidos", pues no es la primera vez que los incluye en uno de sus estilismos. Solo hay que echar la vista atrás a la segunda semana de septiembre para volver a ver el reloj y el cinturón, pero con prendas completamente diferentes. En este caso, se combinan con prendas mucho más llamativas como una chaqueta neón en fucsia de Anonyme Designers y unos pantalones de leopardo de las rebajas de Zara. En esta ocasión, sus zapatos también son amarillo flúor, pero los firma Balenciaga.

Un detalle flúor para conseguir un lookazo

No obstante, Nuria Roca también nos transmite que menos es mas y más con una tendencia poderosa, visualmente hablando. Hace tan solo dos días, nos daba las 'buenas noches' con una sudadera gris estampada. Una prenda urbana a la par que deportiva (y con grafismos en el frontal en blanco y negro) que pertenece a la firma Essentiel Antwerp. En este caso, la neutralidad de los tonos de esta prenda la realza al colgar de su hombro lo que se percibe como un bolso en tono amarillo flúor.

Los tonos neón más allá de los looks de trabajo

Este último look confirma que la tendencia flúor puede llevarse en cualquier situación y no solo en estilismos de trabajo. Lo mismo vemos en su escapada a Tudela (Navarra) a mediados de septiembre. En esta elección de viaje, hace un guiño a esta vibrante tendencia con un bolso bicolor en azul y verde y unas zapatillas blancas con lengüeta en contraste que combina con dos básicos: camiseta lisa de manga corta y pantalón negro recto y con pinzas.