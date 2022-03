Vuelve el look de invitada con el que Nuria Roca batió récords en Sevilla La presentadora consiguió atrapar todas las miradas en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Hace justo un año, el 15 de junio de 2020, Pilar Rubio y Sergio Ramos acaparaban todos los titulares debido a su espectacular boda, celebrada en la catedral de Sevilla. Hasta la capital hispalense viajaron numerosos rostros conocidos, amigos y compañeros de profesión de los novios, que posaron a su llegada ante el histórico edificio. Entre los asistentes, se encontraban Nuria Roca y su marido, Juan del Val, quienes trabajan en El Hormiguero al igual que la presentadora. Para esta cita tan especial, la valenciana escogió un sencillo pero potente look con el que logró eclipsar a la mismísima Victoria Beckham hasta el punto de convertirse en una de las invitadas mejor vestidas de la tarde. 12 meses más tarde, sigue siendo objeto de deseo para numerosas mujeres, por lo que la marca ha vuelto a ponerlo a la venta.

Efecto óptico

Siguiendo el estricto protocolo marcado por Pilar, quien vetó, además del clásico blanco, otros tonos como el rojo, el verde, el rosa y el naranja, Nuria se decantó por un favorecedor tono morado mediante un conjunto de estética ochentera pero muy elegante. A pesar de que de primeras parecía ser un vestido, en realidad se trataban de dos piezas separadas con patrones especialmente ideados para potenciar su silueta. Combinaba una blusa de amplio escote cruzado en 'V' con mangas abullonadas y una falda midi tipo pareo.

'Pop' de color

Para potenciar ese efecto de falso vestido, Nuria, quien fue una de las encargadas de poner una nota de color en una velada en la que los marinos y los negros fueron los protagonistas, agregó un cinturón ancho amarillo. Con este gesto, además de transformar el estilismo, entallaba su silueta y estilizaba su figura. Completó con unos originales maxipendientes, bolso de mano fucsia y sandalias de plataforma de acabado metalizado. A pesar de no haber conseguido coronarse como la mejor vestida según los lectores de HOLA.com, sí que ha entrado en el ránking de las más elegantes, y el éxito de esta elección fue tal que la diseñadora se vio desbordada.

Copia el look

Este conjunto estaba firmado por la casa española Inés Martín Alcaide, concretamente compuesto por la blusa Nacha en morado y la falda Nikis a juego. El éxito de estas piezas fue tal que, poco después de que Nuria lo luciera en el enlace, el look completo se agotó. Pero no solo eso, sino que, además, la web se saturó y llegó incluso a caerse. Las peticiones en el buzón de entrada de su email de información fueron numerosas, por lo que la diseñadora decidió aprovechar el tirón y poner a la venta una nueva tanda en todas las tallas, que, de nuevo, colgó el cartel de sold out en unas horas. Hoy, 12 meses después, vuelve a estar disponible tanto en este color morado como en sus versiones en buganvilla, granate y azul.