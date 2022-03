El reto de Nuria Roca: misma falda lencera, dos looks opuestos La presentadora conquista las redes con sus versátiles y estilosos conjuntos

En los últimos meses, Nuria Roca se ha convertido en toda una influencer al revolucionar las redes con sus originales y camaleónicos estilismos. La presentadora, que logró coronarse como la mejor vestida de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio el año pasado, desbancando incluso a la mismísima Victoria Beckham según los lectores de HOLA.com, ha creado una etiqueta en su perfil, '#paratodoslosquemepreguntaispor', que demuestra el gran interés del público por sus elecciones de vestuario. Ella misma se ha visto muy sorprendida por el hecho de que gusten tanto, pero no pierde su caracerística espontaneidad y no duda en resolver todas las preguntas de sus seguidores al respecto. Además de enamorar con sus looks en El Hormiguero, programa del cual se ha convertido en colaboradora habitual, también conquista en su día a día.

Distintos estilos

La valenciana ha demostrado que es capaz de defender cualquier look que se proponga, sea del estilo que sea, y es que tanto le gusta la estética bohemia como la roquera o la glam. Precisamente en esta versatilidad podría residir el éxito de su armario, puesto que en él hay opciones para todos los gustos. Anoche disfrutó del viernes noche apostando por una imagen más relajada con un punto étnico, protagonizada por una nueva blusa. Se trata del modelo Palmy perteneciente a la nueva colección de la casa Antik Batik, confeccionada en velo de algodón blanco estampada con motivos de palmeras azules mediante la tradicional técnica india batik, que da nombre a la marca. Agrega finas lazadas bicolores en cuello y puños. También está disponible en versión amarilla, y se encuentra a la venta por 130 € a través de la tienda online de la firma.

La prenda de la temporada

Ha combinado esta camisa con una favorecedora falda midi que ya habíamos visto antes, una creación de tiro alto y bajo acampanado en tono azul índigo con acabado satinado. Está firmada por la casa española Massimo Dutti, y, a pesar de que formaba parte de una colección pasada, tal y como explica la propia Nuria en el pie de foto, actualmente hay opciones muy similares a la venta. Lo cierto es que este tipo de faldas lenceras se han convertido en un auténtico éxito de ventas hasta el punto de convertirse en una de las prendas estrella de expertas en moda, pero también de royals. Precisamente de la misma tienda patria era la marrón chocolate que llevó Meghan Markle en el último acto al que asistió antes de comunicar su decisión de abandonar la Familia Real británica.

Múltiples combinaciones

Hace apenas un par de semanas, la presentadora lucía esta misma falda en El Hormiguero, pero la llevaba de una manera muy distinta. En esa ocasión, se calzaba unos llamativos botines de purpurina blancos estilo cowboy de Essentiel Antwerp que era imposible dejar de mirar y los combinaba con una no menos original camiseta blanca de Dolores Promesas adornada con dos loros de pedrería multicolor bajo el hombro, un modelo rebajado a 63,92 € del que todavía queda alguna talla disponible en la web. Dos formas diferentes de combinar este nuevo básico infalible que no puede faltar en tu armario de primavera, ¿con cuál te quedas tú?