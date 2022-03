Nuria Roca y su 'souvenir' de Nueva York que hace tipazo

No nos cansamos de repetir que el look perfecto no tiene tantos secretos como puede parecer. Basta con dar con una mezcla equilibrada con ese punto de impacto que la vuelve única. Y no, no hace falta ir de compras constantemente para crear este tipo de estilismos, basta con saber sacarle partido al armario (sí, incluso a aquellas prendas que llevan años colgadas de la percha). Pero si necesitas un ejemplo concreto, tenemos el look ideal: el de Nuria Roca. Este jueves, la presentadora compartió un estilismo al que le damos la máxima puntuación con el que volvió a revolucionar las redes. ¿Su truco? Combinar una pieza clásica, una prestada, una de firma exclusiva ¡y hasta una de mercadillo! Como resultado final logró un estilismo que podemos reciclar todo el año y que bautizó como #lookhormiguero.

Nada más ver la foto de la presentadora, la mirada se dirige automáticamente a los pantalones, los verdaderos reyes del look por el estampado de leopardo, un motivo que conquista incluso a royals como Victoria de Marichalar. El modelo era de largo midi, un corte que ha lucido en varias ocasiones y de fitting relajado. Gracias a la cintura alta y al bajo -que dejaba el tobillo a la vista-, estiliza al máximo su silueta. Aunque lo más sorprendente es que se trata de una prenda salida de la Gran Manzana, solo que no de una tienda como sus fans podrían imaginar en un principio, algo que la propia Nuria explicó debajo de la imagen: "Los pantalones los compré en un mercadillo de Nueva York". Y, ya que se trataba de un diseño con un print de alto impacto, siguió la norma de estilo de equilibrar la composición escogiendo una prenda lisa para combinarlo. En ese caso se trataba de un top que lleva tiempo en el armario de Nuria. "No se ni de hace cuántos años la tengo, he perdido la cuenta y no encuentro otra igual", admitió respecto a su diseño básico de Forte Forte.

Complementos con superpoderes de estilo

Aunque, para alegría de sus fans, no pasa lo mismo con el calzado, que sí es un complemento que se puede encontrar todavía a la venta. "Los zapatos que ya he sacado varías veces me los trajeron los reyes, son de Yves Saint Laurent de esta temporada, y te levantan cualquier look🔝", escribió la colaboradora de El Hormiguero. No solo nosotras estamos de acuerdo, también Victoria Beckham es consciente del poder que tienen unos stilettos flúor en el armario ya que ha incluido varios modelos en la gama cromática eléctrica en sus últimas colecciones.

No solo los tacones sumaron puntos de estilo a la combinación aportando el toque de color. Otro accesorio que también jugó un papel fundamental en la mezcla fue el colgante que lució Nuria: "Hoy mis buenos días vas asociados a un collar y por ende a su dueña, mi amiga Mónica". "Tiene el mejor collar del mundo mundial y me lo presta", comentó en el pie de la foto. Y sí, tenemos que darle la razón ya que se trata de una pieza muy original que combina diferentes collares dorados con cristales. El brillo, como hemos podido comprobar en otras ocasiones, es un toque infalible en sus looks, por lo que no podía faltar en su cita con las cámaras de esta semana.