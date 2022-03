¡Sorpresa! Victoria Beckham desafía otra vez el protocolo de Pilar Rubio con sus segundos zapatos

Las normas estaban claras desde hacía varios días. Pilar Rubio no quería que ninguna de las invitadas a su enlace acudiera vestida de blanco, rosa, rojo, verde o naranja; una petición que, sin embargo, algunas de las asistentes decidieron saltarse al elegir uno de estos colores en sus looks de boda. ¿Entre ellas? Nuria Roca que pese a llevar un favorecedor vestido morado de inspiración años 80 eligió como complemento un bolso fucsia o Victoria Beckham, al apostar por un modelo midi blanco con estampado de cadena (el mismo que llevó Meghan Markle en uno de sus últimos looks premamá) y unos zapatos rosas en contraste. Un salto de protocolo, por partida doble, que parece no solo tuvo lugar durante la ceremonia religiosa, sino también, más tarde, durante la fiesta posterior, con un segundo cambio de zapatos…¡naranjas!

Ha sido una de las grandes citas del año en Sevilla. Tanto es así que el sábado la ciudad se blindó para recibir a los invitados al enlace entre Sergio Ramos y Pilar Rubio. Un evento 'galáctico' en el que además de numerosos compañeros de equipo y selección del deportista andaluz, no faltaron estrellas internacionales de la talla de David y Victoria Beckham; un matrimonio que se convirtió en el centro de todas las miradas y los comentaros de los expertos en moda, aunque esta vez por un motivo que iba más allá de su buen gusto a la hora de vestir. Aunque los novios habían pedido a sus familiares y amigos no incluir en sus estilismos los colores blanco, rosa, rojo, verde o naranja, la diseñadora decidió saltarse esta indicación tanto en su vestido como en los zapatos que eligió, ambas propuestas de sus firma de moda, con las que sin embargo firmó un elegante estilismo que completó con unas gafas de sol.

Tras la ceremonia civil, y ya en la finca en la que Sergio y Pilar organizaron una gran fiesta con parque de atracciones incluido, Victoria Beckham decidió llevar a cabo un segundo cambio de zapatos, desafiando de nuevo el protocolo de los novios. ¿Su elección? Unos stilettos de 9 centímetros de tacón en ante naranja flúor. Una propuesta elegante con la que demostró una vez que no hay normas que valgan cuando se trata de una diseñadora de su categoría.

