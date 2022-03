Nuria Roca bate récords con su look de invitada perfecta La presentadora logra agotar dos veces en menos de una semana el conjunto que llevó en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Ha pasado casi una semana, pero la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos sigue dando (mucho) de qué hablar. Y es que, a pesar del secretismo que acompañó a la fiesta posterior, la repercusión mediática que tuvo la ceremonia religiosa, celebrada en la Catedral de Sevilla, fue tal que seguramente se continuará hablando de ella durante mucho tiempo. Como es lógico, la gran protagonista fue la novia, que sorprendió con un impresionante vestido entallado cuajado de pedrería firmado por Zuhair Murad que disparó las búsquedas en internet del diseñador. Sin embargo, no fue el único look que consiguió poner en el foco a su creador, puesto que, en menor medida pero con un gran éxito, Nuria Roca logró no solo acaparar numerosos titulares con su estilismo sino que hizo que se agotara casi al instante.

La presentadora de televisión, compañera de Pilar en El Hormiguero, llegó de la mano de su marido y se convirtió en una de las invitadas mejor vestidas del enlace. Optó por una estética ochentera pero elegante protagonizada por un conjunto morado, uno de los colores que no estaban prohibidos por los novios, firmado por Inés Martín Alcalde. Aunque de primeras parecía ser un vestido, en realidad se trataban de dos piezas separadas, una blusa de amplio escote cruzado en 'V' con mangas abullonadas y falda midi tipo pareo.



Para potenciar ese efecto de falso vestido, Nuria, quien fue una de las encargadas de poner una nota de color en una velada en la que los marinos y los negros fueron los protagonistas, agregó un cinturón ancho amarillo. Con este gesto, además de transformar el estilismo, entallaba su silueta y potenciaba su figura. Completó con unos originales maxipendientes, bolso de mano fucsia y sandalias de plataforma de acabado metalizado. A pesar de no haber conseguido coronarse como la mejor vestida según los lectores de HOLA.com, sí que ha entrado en el ránking de las más elegantes, y el éxito de esta elección ha sido tal que la diseñadora se ha visto desbordada, tal y como ha declarado ella misma al portal Jaleos.

El conjunto que escogió Nuria estaba compuesto por la blusa modelo Nacha en morado, con un precio de 195 euros, y la falda modelo Nikis, de 225 euros. Ambas piezas se presentan también en un favorecedor tono buganvilla y en dos estampados tipo cebra. Poco después de que la presentadora posara ante los medios a las puertas de la catedral, el look completó se agotó casi al instante, y actualmente no queda disponible ninguna de las prendas en ninguno de los colores. Tal y como cuenta la creadora española, aquel día la web se vió saturada y llegó a caerse, y el buzón de entrada de su email de información colapsó. Por lo tanto, decidió aprovechar el tirón y poner a la venta una nueva tanda en todas las tallas, que, de nuevo, colgó el cartel de sold out en unas horas.