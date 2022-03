Nuria Roca arrasa en la costa gaditana con bikini y bañador de rebajas

Momentos de desconexión en familia para Nuria Roca. La escritora y presentadora de televisión ha hecho la maleta para disfrutar de unos días de relax en la playa de La Barrosa en Sancti Petri, un enclave fascinante del termino municipal de Chiclana de la Frontera en Cádiz. Desde la arena a orillas del mar, la valenciana, de 48 años, nos ha desvelado sus favoritos en ropa de baño que no ha querido olvidar en su viaje. Ya nos desveló una prenda que no falta en sus viajes, así como el vestidazo de verano con el que se montó una improvisada pasarela en casa, pues, ahora, arrasa con un bikini y un bañador de rebajas con los que luce su moreno bronceado. Eso sí, cada uno con un estilo muy diferente, que desvela una innovadora personalidad para arriesgar con tendencias distintas y acertar.

VER GALERÍA

Su bikini floral

En una de sus últimas visitas a la playa, Nuria Roca arrasa con una prenda de baño de estilo retro que le favorece especialmente. Se trata de un bikini con estampado floral beis, marrón y malva sobre fondo negro, que se encuentra rebajado de 155 a 108,50 euros. Una creación que seduce por su acabado vintage que se encuentra entre las propuesta de temporada de la firma dosMares. Algunas de las características que encontramos en este diseño es que el top posee copas extraíbles y tirantes que pueden regularse para mayor comodidad. Por su parte, la braguita se acompaña de un volantito de tul al tono dispuesta en los laterales.

VER GALERÍA

Vuelve el look de invitada con el que Nuria Roca batió récords en Sevilla

Su elección, modelo Flamenco, ha fascinado a todos sus seguidores y celebs como Judit Mascó y Bibiana Fernández no han dudado en comentar su look con emoticonos de aprobación. Para culminar este look, Nuria Roca luce un favorecedor y de tendencia gorro de pescador, y unas gafas con forma redonda XXL, de MCM.

VER GALERÍA

Un bañador para potenciar el bronceado

Otra de las prendas de baño que Nuria Roca ha llevado en su maleta de viaje a tierras gaditanas ha sido un bañador de color vivo con el que potencia su bronceado. Concretamente, es una creación en algodón verde (un menta intenso casi esmeralda) con detalle de volantes en escote y espalda. En línea deportiva que se adapta de forma natural al cuerpo y bautizado con el nombre de modelo Geo, pertenece a las propuestas de la firma española Mi&Co y también está rebajado, de 69 a 59 euros. Para combinarlo en esta ocasión, la presentadora opta por unas gafas de Ray-Ban con montura en blanco, que crea un favorecedor contraste.

Los imprescindibles de Nuria Roca para un verano de moda y estilo

Loading the player...

El debut Nuria Roca en televisión con 21 años