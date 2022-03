Nuria Roca se monta la pasarela en casa con un vestidazo estampado

Durante los meses de confinamiento, Nuria Roca ha sido una de las colaboradoras que ha seguido yendo casi a diario a El Hormiguero, programa en el que ha conquistado a la audiencia no solo con su espontaneidad sino también con sus looks de alto impacto. La presentadora ha demostrado que adora la moda y que no tiene miedo a arriesgar con combinaciones potentes y prendas de lo más llamativas, desde sus botines de purpurina hasta sus trajes de estampaos inesperados. Esto ha hecho que, poco a poco, se haya convertido en toda una influencer, algo que a ella le sigue haciendo gracia. Cada vez que comparte una fotografía en redes, la publicación se llena de comentarios preguntando de dónde es cada prenda, por lo que decide adelantarse y detallar sus conjuntos al completo. El último no lo ha lucido en la televisión ni en la playa, sino en el jardín de su casa, y es que ha demostrado que no pierde el estilazo ni siquiera para estar en casa.

Estilo en casa

Si algo hemos aprendido en cuestiones de moda en lo que va de 2020 es que la ropa de casa es más importante de lo que pensábamos, y es que el confinamiento ha cambiado totalmente nuestro concepto. Seguimos apostando por la comodidad, como es lógico, pero comenzamos a elegir diseños que nunca antes pensábamos que llevaríamos para teletrabajar o pasar una noche de cena en nuestro jardín. Algo parecido le ha pasado a Nuria, que ayer presumía del lookazo que había elegido a pesar de no tener planes.

No hace falta plan

"No voy a salir, estoy tirada en casa, hace un calor de muerte, no tengo plan... pero oye, hace un rato me he hecho de modela y me he venido arriba... es lo que tiene plantarte un vestido de Monikmo 💚💚💚💚💚" escribía junto a una serie de fotografías que demostraban que se había montado una auténtica pasarela en su casa. Muy coordinada con el fondo, se decantaba por un diseño largo de manga francesa, abertura en el escote y corte evasé confeccionado en un apetecible tejido verde con estampado de flores en clave geométrica de tonos azules, blancos y rojos. Cediéndole todo el protagonismo a la pieza, prescindía de accesorios y recogía su característica melena castaña en un moño alto que despejaba su rostro.

Como era de esperar, sus seguidores no han tardado en reaccionar ante este divertido posado. "Di que sí, con lo agustico q se está en casa y encima con desfile y todo👏👏", "Te sienta genial! A juego con los ojos!! 😎", "Que alegría pese al calor" o "¡Qué mona! Si es que todo te queda bien" han sido algunos de los mensajes que ha recibido.