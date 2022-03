Nuria Roca arriesga y gana con su apuesta más 'colorinchi'

Estos últimos meses, Nuria Roca se ha convertido en una auténtica influencer en redes casi sin quererlo, motivo por el que admite que sigue sorprendiéndole que la gente le pregunte tanto por sus looks cada vez que aparece en El Hormiguero, donde ejerce como colaboradora habitual. Lo cierto es que el furor por los estilismos de la valenciana no es ninguna novedad, y es que el año pasado ya triunfó con su inesperada combinación de colores en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, en la que logró convertirse en una de las mejor vestidas de la cita superando incluso a la mismísima Victoria Beckham. La mezcla de colores poco habituales, como aquel citado conjunto morado y amarillo, es una de las características que definen el alegre armario de la presentadora. Ayer, para su sección en el programa de Antena 3, quiso ir un paso más allá e impactó con una combinación que no dejó indiferente a nadie.

'Cinco en uno'

Piensa en cuántos colores combinas habitualmente a la hora de elegir qué ropa ponerte. Por lo general, solemos mezclar dos o tres tonalidades como mucho (eso si no apostamos por los favorecedores looks monocolor que tanto adoran las expertas en moda). Sin embargo, Nuria rompe con todas las reglas no escritas, mezcla hasta cinco en un mismo estilismo... ¡y el resultado es de lo más apetecible! Además, no se trata de tonos neutros o empolvados fáciles de combinar, sino muy vibrantes y eléctricos, perfectos para despedir la primavera y prepararnos de cara al verano.

Como prenda principal, se decanta por una alegre camisa anaranjada con botonadura frontal y mangas abullonadas estilo murciélago decorada con motivos geométricos circulares en tonos blancos, azules y negros. Pertenece a la firma Smile, que se define como 'una marca de ropa joven y divertida diseñada en España' y que Nuria afirma que es 'todo un descubrimiento'. En lugar de llevarla con prendas neutras, prefiere conseguir un conjunto todavía más potente al sumarle unos pantalones palazzo en azul cielo de Essentiel Antwerp. Este tipo de diseños con tiro alto y bajo acampanado se ha convertido en una apuesta infalible tanto para la presentadora como para royals como Máxima de Holanda, doña Letizia o Kate Middleton, y es que estilizan visualmente la figura.

A veces, más es más

En cuanto a los complementos, apuesta por un cinturón amarillo neón también de Essentiel Antwerp, y es que, como ella misma ha dicho (y ha demostrado con más de un look), es totalmente adicta a los tonos flúor. Como calzado, se sube a unos stilettos clásicos de ante a tono con el pantalón, un par firmado por Martinelli.

"Con el colorinchi por todo lo alto os doy los buenos días y os dejo por aquí el #lookhormiguero de anoche" escribía en redes hace apenas unas horas junto a una serie de instantáneas en las que detallaba el conjunto. Como es habitual, sus seguidores no han tardado en reaccionar a esta elección tan llamativa, en su gran mayoría con grandes halagos. "Sí a todo" contestaba Máximo Huerta. "Viva el colorinchi", "A ti todo te queda bien, es por esa buena actitud. ¡Grande!", "La combinación de colores es espectacular", "¡Qué mona va esta chica siempre!😍" o "Color alegre y precioso, como tú" son otros de los mensajes que le han dejado sus fans.

