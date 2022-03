Nuria Roca vuelve a triunfar gracias al truco de estilo de las 'royals'

Nuria Roca lo ha vuelto a hacer. La presentadora no cesa de conquistar a sus seguidores, y a las expertas en moda, a través de los conjuntos que estrena cada semana. ¿Su secreto? Apostar por prendas básicas de fondo de armario que recicla temporada tras temporada adaptándolas a las tendencias y aplicando los trucos que más favorecen. Así lo demostró la semana pasada creando dos looks opuestos con una misma falda lencera y más recientemente recuperando sus pantalones negros con efecto fit.

En su última aparición en El Hormiguero, Nuria volvió a hacer gala de sus dotes estilísticas recurriendo a la prenda estrella del verano, el vestido midi, en un look que actualizó a través de la combinación estrella de la temporada: el estampado animal y los colores flúor. Pero no ha sido hasta ahora que la presentadora nos ha dejado apreciar a la perfección dicho conjunto porque, como ella misma ha explicado: "ni tiempo he tenido de meterme a ver las seis mil fotos que me hice en el espejo y escoger las tres en las que quedaba más o menos bien".

El complemento que más estiliza

El vestido en cuestión pertenece a la nueva colección de Mioh y presenta un corte entallado en la parte superior, con manga 3/4, cuello a la caja y cintura marcada, y falda evasé de largura midi. En una combinación de blanco y negro, el print de leopardo añadía el toque de tendencia, que Nuria decidió reforzar a través de los complementos. La presentadora, que a principios de mes ya se atrevió con el estampado animal con el pantalón que hace tipazo, añadió a la ecuación unas sandalias de tacón en color amarillo con efecto piel de cocodrilo y estructura de tiras, de la pasada temporada de Zara, y el truco más utilizado por las mujeres de la realeza europea para estilizar cualquier conjunto: un cinturón. Más concretamente, una pieza de corte fino y color naranja que recuperó de su fondo de armario.

El look beauty ponía el toque final al conjunto y se coordinaba con el ya mencionado cinturón a través del labial, el Retro Matte Liquid Lipcolour de Mac, en su tonalidad anaranjada Rich&Restless. Un cosmético que actualmente no está disponible en la web de la marca pero puedes encontrar en tonalidades muy similares como Quite The Standout. Para no sobrecargar, mantuvo el cabello suelto peinado con la raya en medio y ondas desenfadadas, y el resto del maquillaje muy sencillo, con base natural, mejillas sonrosadas y mirada marcada con lápiz de ojos y máscara de pestañas.

Una apuesta que le valió los aplausos de sus seguidores, quienes llenaron sus redes sociales de comentarios de lo más halagadores: "Estás espectacular! 🔝", "Que mona va esta chica siempre", "Muy favorecedor todo el look! Tu pelo increíble", "Anoche estabas espectacular! Te sienta muy bien el flúor!🔝🔝" o "Vaya estilazo que tienes! Todo lo que te pones me encanta😍".