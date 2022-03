Nuria Roca convierte sus pantalones con efecto 'fit' en su nuevo básico

Hemos descubierto que hay algo que Kate Middleton y Nuria Roca tienen en común: a las dos les encanta reciclar ropa. Mientras que la duquesa de Cambridge es conocida por formar parte de la lista de las royals que usa una y otra vez prendas de años anteriores de su armario, la presentadora hace exactamente lo mismo. Y también ambas disfrutan de recuperar esas piezas dándoles un aspecto totalmente distinto al crear nuevas combinaciones, una estrategia con la que la mayoría de mujeres podemos sentirnos identificadas al buscar siempre nuevas adquisiciones versátiles que funcionen entre sí. Aunque la periodista ya había dejado claro hace unos días que era capaz de idear estilismos muy distintos con un mismo básico como es una falda lencera, este martes hemos podido confirmarlo al ver cómo rescataba unos pantalones culotte que le vimos lucir, con complementos muy distintos, unas semanas atrás. Se convierte así es su nuevo básico. Una prenda con efecto fit que recientemente también defendió a la perfección doña Letizia con un diseño muy similar, aunque más largo, es decir, en corte palazzo.

Si hay un pantalón que Nuria incluya en su clasificación de favoritos, ese sería el culotte. El modelo de cintura alta con largo intermedio y anchura oversize que colecciona tanto con estampados de impacto, como el leopardo, como en su versión más básica, negra y lisa. Es precisamente su modelo más minimalista, obra de White, el que ha vuelto a utilizar esta semana. Si el pasado 15 de mayo (como se puede ver bajo estas líneas) la periodista combinó un modelo idéntico de Zara con una blusa de lentejuelas de 'efecto Wow', en esta ocasión ha preferido crear una mezcla de inspiración working al conjuntarlo con una americana en color mandarina, también de la firma White.

Los tacones supercómodos de Nuria

Pero no podemos negar que nuestra parte favorita del look se encuentra en los complementos, donde Nuria se ha convertido en toda una maestra ya que siempre hace de los accesorios el plato fuerte de sus mezclas. Una vez más, no defraudó su look al escoger, como toque final, unos salones color aguamarina firmados por Martinelli. Los de la periodista son el modelo Thelma que cuesta 109,95 €. No solo nos entusiasma la original tonalidad, resulta que, además, es un modelo comodísimo, algo que especificó la presentadora y que además descubrimos en la descripción del diseño en la web, ya que lleva una plantilla de gel que consigue que sea más fácil aguantar la altura extra.

Y el broche: la mascarilla de diseño

Al poco de que Nuria compartiera la foto en su perfil personal, no han tardado en aparecer los comentarios de sus fans alabando la mezcla que había creado. "Qué guapa vas", "Estilazo" o "No sé cómo lo consigues, te pones la ropa y dan ganas de tenerla", fueron algunos de los pensamientos que sus seguidores compartieron con ella. Aunque esta vez llamó especialmente la atención un complemento inesperado, ¡su mascarilla! Y es que la periodista remató su look con un diseño de tela de Monikmo que se coordinaba con la mezcla al tener toques en salmón en sus motivos florales. La prueba de que no solo son un elemento imprescindible en todas las mezclas sino que es posible dar con modelos de tendencia muy bonitos para acompañar nuestras mejores combinaciones sumándoles (todavía más) puntos de estilo.