La última lección de estilo de Nuria Roca: el look veraniego que podrás llevar también en otoño La presentadora ha combinado su vestido camisero de rebajas con una chaqueta de punto, la prenda comodín para las noches de verano

A lo largo de la primavera, Nuria Roca se convirtió en uno de nuestros principales referentes de estilo. La presentadora, que suele compartir cada uno de sus looks a través de las redes sociales, ha triunfado gracias a conjuntos de tendencia muy cómodos y favorecedores, adecuados para todo tipo de ocasiones. Y el paso del verano no ha hecho sino potenciar su faceta como prescriptora de moda, con looks tan apetecibles como el vestido estampado con el que montó su propio desfile en casa o el bikini y el bañador con los que arrasó en la costa gaditana. Actualmente, la presentadora se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones en Andalucía y precisamente allí ha estrenado su último acierto estilístico, un conjunto ideal para las noches de verano que podrás alargar hasta las primeras semanas del otoño.

El look en cuestión está protagonizado por un vestido largo de estilo camisero, con estampado de rayas verticales, volante en el bajo y cinturón combinado, de Smile. Una prenda especialmente diseñada para afinar la silueta, que actualmente se encuentra rebajada de 79,90 a 69,90 euros en la página web de la firma. Aunque en la fotografía compartida por Nuria no se aprecia, se trata de una pieza de manga larga remangable, un detalle que te permite alargar su uso hasta la entrada del otoño.

Unas sandalias de tacón bajo atadas al tobillo y un bolso bandolera confeccionado en un tejido de rafia completaban el look. Pero además, la periodista ha combinado dicha prenda con una chaqueta de punto, su solución de estilo perfecta para las noches de verano más fresquitas, como ya nos demostró esta misma semana con su conjunto de falda midi, top negro y cárdigan roja. Así, esta prenda se une a los caftanes en su colección de imprescindibles que no pueden faltar en una maleta de verano.

Apuestas sencillas, cómodas y muy favorecedoras, que dan cuenta una vez más del gusto de la periodista por la naturalidad y los conjuntos relajados. Una línea estilística que reforzó con un maquillaje muy discreto y el cabello recogido en un moño alto, uno de los peinados comodín de las vacaciones, cuando las planchas y el secador pasan a un segundo plano.