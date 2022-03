El caftán, la prenda que nunca falta en la maleta de Nuria Roca

Hace unos días, Nuria Roca hacía toda una declaración de intenciones: "Empieza mi verano azul", escribió debajo de una imagen de una playa de Menorca. Las calas de ensueño, las experiencias gastronómicas... Las últimas publicaciones nos están transportando a la paradisíaca isla sin necesidad de movernos de casa. Aunque, además de descubrirnos las maravillas de hacer turismo sin salir de España, también podemos coger inspiración de su maleta vacacional. Si hay una prenda que no haya faltado en el equipaje ha sido el caftán. El que es el vestido oficial para la temporada de verano, es uno de los preferidos de la periodista. Y es que, no solo crea looks de alto impacto de manera muy sencilla, también es una pieza cómoda y muy fresquita para los días más calurosos del año.

Hay varias características que comparten los diseños de Nuria: no dejan a nadie indiferente. Es más, entre sol, agua y arena ha tenido que ir contestando a todas las fans que le preguntaban por la firma de sus lookazos. Pero, ¿cómo elegir un diseño de este estilo que funcione todos los veranos sin pasar de moda? Si analizamos los que ha lucido hasta ahora, es fácil sacar una conclusión, se recomienda apostar por colores vivos, estampados a juego y falda hasta los pies, ya que es el largo XL fluido el que da movimiento a la prenda con cada pisada. Uno de los modelos que más nos gustan es el azulado de la firma Magnolya, que se confunde con el color turquesa de las aguas menorquinas.

El 'efecto Nuria'

En su colección, también tienen cabida los estampados más geométricos. Un ejemplo que nos ha conquistado es el maxi caftán en branco y negro, con print en zigzag de Babbaki. Un look que lleva un motivo a contraste en dorado en el cuello y en el centro del modelo que Nuria combinó con unas gafas de sol oscuras de lente redondeada. Eso sí, este diseño en concreto, que rondaba los 135 euros, ya se ha agotado, por lo que las fans de la presentadora tendrán que buscar otros vestidos similares en la tienda, que, por suerte, se parecen a Lanka, el nombre que recibe el suyo.

Para combinar con todo tipo de complementos

También nos toca destacar el diseño de Mi & Co, una firma barcelonesa que se inspira en Formentera, que estrenó al poco tiempo de llegar a la isla. El original vestido tipo túnica de manga larga, que ha sido bautizado por la marca como Dune, juega con los dos colores -el azul y el anaranjado- que se combinan gracias al tinte tie dye. Una prenda que todavía se encuentra disponible y que, gracias a las rebajas, ha pasado de valer 149 euros a 104,3 euros. Una pieza con alma bohemia que Nuria combinó con complementos de paja, un sombrero de ala ancha, un cesto y unas sandalias planas.